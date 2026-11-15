Chacha Maembong Nampak Entiti Putih Terbang, Tapi Lagi Keliru Dengan Muka Que Haidar!

Hiburan

Pelakon Chacha Maembong, 30, berdepan saat genting apabila ternampak kelibat entiti putih bersaiz besar yang terbang dan merangkak atas pokok. Kejadian ini berlaku ketika dia sedang menjalani penggambaran drama bersiri, Nak Dengar Cerita Hantu 2 di sebuah hutan di Hulu Langat baru-baru ini.

Menurut Chacha, atau nama sebenarnya Siti Aishah Ismail, insiden menyeramkan itu terjadi semasa dia melakonkan babak terakhir di hujung jambatan yang berdekatan dengan pokok besar. Selepas pengarah menyebut 'cut', dia berpaling mencari pembantu peribadinya.

Katanya, dia tiba-tiba nampak satu benda putih yang sangat besar terbang, melekat pada pokok dan kemudian merangkak naik ke atas, dan itu kali pertama dia menjerit ketakutan. Fuhh, siapa je tak terkejut beruk bila nampak benda macam tu, kan?

Namun, ketakutan Chacha tak lama, sebab situasi bertukar jadi melucukan apabila dia terpandang rakan gandingannya, pelakon Que Haidar. Masa tu, Abang Que masih lagi lengkap dengan kostum dan kanta lekap watak Long Samad. Muka Que waktu tu, memang extra seram!

“Tepat waktu saya berpusing, saya nampak Abang Que dengan pakaian dan kanta lekapnya yang kelihatan lebih menakutkan. Sambil masih kekal dalam watak Long Samad, dia sempat bertanya sama ada saya nampak benda itu dan meminta saya bersabar kerana dia juga turut melihatnya,” kongsi Chacha. Adoi, dah la tengah panik, nak takut hantu mana satu pun tak tahu!

Chacha bersyukur sangat gangguan misteri itu turut disaksikan oleh Que, sekali gus meyakinkannya bahawa apa yang dilihatnya itu bukanlah ilusi. Dia juga memaklumkan gangguan hanya berlaku di lokasi penggambaran sahaja dan tidak terbawa-bawa balik rumah kerana dia sentiasa mengamalkan doa sebelum memulakan kerja. Drama Nak Dengar Cerita Hantu 2 lakonan mereka dah pun mula ditayangkan sejak 21 September lalu.

Kira Que Haidar tu 'anti-hantu' jugalah kan? Boleh buat hantu sebenar pening kepala!