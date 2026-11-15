Bukan Biasa-Biasa! Luqman & Yusof Hashim ‘Berjiwa’ dalam PGL The Musical

Hiburan

Teater Puteri Gunung Ledang The Musical (PGL The Musical) dah mula dipentaskan sejak 31 Oktober 2026 dan terus dapat sambutan hangat, siap banjir pujian dari penonton! Dari lakonan power, set pentas yang on point, pencahayaan mantap, sampai la nyanyian yang memukau – semua sudut kena puji. Tapi korang tau tak, di sebalik pujian melambung tu, ada pengorbanan yang bukan kaleng-kaleng dari dua aktor utamanya?

Legenda Puteri Gunung Ledang berkisar tentang seorang puteri kayangan yang mendiami Gunung Ledang.

Dua pelakon yang dimaksudkan, Luqman dan Yusof Hashim, memang berjaya mendalami watak masing-masing sampai penonton terkesan habis sepanjang 16 hari teater itu dipentaskan. Untuk Luqman yang memegang watak Sultan Mahmud Shah, perjalanan dia bermula dengan sokongan tak terduga. Beliau berterima kasih sangat kat pelakon hebat Adlin Aman Ramlie yang jadi pendorong utama untuk dia join pementasan berprestij ni. Luqman siap cerita, dia jumpa Adlin sehari sebelum uji bakat, masa tu tengah main pickleball. Dia bagitahu Adlin nak pergi uji bakat PGL, terus minta nasihat.

Adlin sampaikan pesan, jika saya terpilih, dia sendiri yang akan membentuk saya menjadi Sultan Mahmud Shah sehingga berjaya, kata Luqman. Pesanan dari Adlin ni memang kasi semangat gila kat dia untuk hadir uji bakat pada hari terakhir. Walaupun baru sesi uji bakat, Luqman datang dengan komitmen 100 peratus, siap berbusana serba kuning lagi untuk mendalami watak Sultan Mahmud Shah! Saya tidak datang sekadar mencuba. Kalau boleh saya ingin buat sehabis baik, hafal dialog yang diberi. Tujuannya untuk tunjukkan komitmen saya. Kalau sekadar membaca dialog, ia tidak sampai walaupun ia sekadar sesi uji bakat, kongsinya, menunjukkan kesungguhan dia yang memang patut dipuji.

Pengorbanan Yusof Demi Watak Berjiwa

Beralih pulak ke Yusof Hashim, dunia pementasan teater ni bukan benda baru untuk dia. Sebelum ni, Yusof dah pernah join beberapa teater macam Gamat The Musical dan Tun Hasmah The Musical. Tapi, dia anggap diberi kepercayaan oleh pengarah, Tiara Jacquelina, untuk menghidupkan watak Gusti Adipati Handaya Ningrat di pentas PGL ni sebagai pencapaian tertinggi dalam karier dia. Sebaik sahaja diberitahu bahawa saya akan menjadi watak Gusti Adipati Handaya Ningrat, Saya tahu sebenarnya saya menggalas tanggungjawab yang berat, kata Yusof. Tapi, dia tahu ini peluang seumur hidup yang rugi kalau dilepaskan.

Yusof melakonkan watak seorang pemerintah Majapahit yang dia ibaratkan sebagai mimpi jadi kenyataan, lebih-lebih lagi bila kepercayaan tu datang terus dari Tiara. Dia tahu jangkaan penonton akan tinggi gila, sampai rasa tertekan. Tapi, semua tu berbalik kepada doa yang dia langitkan dulu. Yang paling terkejut, Yusof siap memendam sakit belakang tau gara-gara terlalu kerap meniru pergerakan pemerintah Majapahit tu! Dia pun memandang tinggi Allahyarham Alex Komang, yang dia anggap tiada tandingan dalam melahirkan watak tersebut. Untuk faham betul-betul watak Gusti Adipati Handaya Ningrat yang bukan sekadar karakter biasa, Yusof siap terbang ke Solo, Indonesia selama 10 hari! Dia dapat bimbingan dari dua tenaga pengajar kat sana, mendalami budaya Kraton, falsafah, gaya hidup, cara makan minum orang tempatan. Power betul!

Semua usaha keras ni Yusof buat semata-mata nak hidupkan watak tu. Hasilnya? Gusti Adipati Handaya Ningrat yang ditunjukkan adalah versi Yusof Hashim sendiri, tak ada terbawa-bawa gaya Allahyarham Alex Komang atau Datuk AC Mizal pun. Saya ada pembawakan sendiri dalam menghidupkan watak ini, tidak mahu terikut-ikut pelakon sebelumnya. Mungkin pendekatan saya lebih dekat dengan penonton zaman sekarang, kongsinya. Memang patutlah dapat pujian!

Antara Lakonan dan Realiti

Luqman pun mengaku, sebab terlalu mendalami watak Sultan Mahmud Shah, ada masa dia terbawa-bawa ke dunia luar, sampai susah nak bezakan mana lakonan, mana realiti. Kadangkala saya terbawa-bawa watak Sultan Mahmud itu. Rasa seperti hendak melenting jika terima provokasi, katanya. Tapi sebagai pelakon dan pengarah, dia belajar cara kawal diri supaya tak terlampau jauh 'masuk' dalam watak Sultan Mahmud Shah yang dia hidupkan. Penting untuk dia bertenang, bermeditasi, dan buat latihan pernafasan setiap pagi. Rutin dia kena bermula perlahan, tak boleh 'stress', cukup makan minum dan tidur. Kalau ada orang dia tak suka bekerja, dia akan jarakkan diri.

Luqman tahu jangkaan penonton memang tinggi untuk watak Sultan Mahmud Shah ni. Jadi, untuk menghidupkan watak yang tidak berperikemanusiaan, agak mencabar kerana ia ibarat sultan namun berjiwa firaun ni, dia ambil pendekatan spiritual dan kukuhkan 'pasak' agar pergerakan nampak kuat, tak hilang karisma seorang Sultan. Yang menariknya, dia siap tarik penonton untuk jadi sebahagian dari rakyat jelata, maksudnya ada dialog yang dilontarkan terus kepada audiens dalam cerita PGL ni. Memang lain macam punya cara!

Jadi, bila tengok teater PGL The Musical, kita bukan je terhibur dengan persembahan gempak, tapi kita juga dapat saksikan sendiri komitmen dan pengorbanan luar biasa dari Luqman dan Yusof Hashim. Memang power habislah dua orang ni! Korang dah tengok ke belum?