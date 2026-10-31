Cabaran 'Galau' Iskandar Ismail: Nak Dapat Feel Sampai Sejam!

Hiburan

Iskandar Ismail buat pertama kali berpeluang bekerjasama dengan komposer tersohor Indonesia, Ilham Baso, menerusi single terbaharunya berjudul 'Aku Salah'. Fuh, nama Ilham Baso ni bukan calang-calang, memang power! Lagu ni pula, mengisahkan cinta, kesilapan, dan peluang kedua, memang kena sangat dengan jiwa yang tengah 'galau' tu.

Tapi kan, nak tahu tak? Iskandar sendiri mengaku cabaran nak sampaikan lagu genre 'galau' ni bukan main-main. Sampai kena terbang ke Indonesia semata-mata nak rakam vokal, sambil dibimbing Ilham Baso secara langsung. Klip video pula dibuat kat Kuala Lumpur, memang komitmen tinggi! Dia siap diberi kepercayaan untuk pilih sendiri lagu daripada beberapa pilihan, wow!

Bab merakam vokal tu, memang satu hal. Kata penyanyi Iskandar Ismail, "Untuk merakam rangkap pertama sahaja, saya mengambil masa kira-kira satu jam bagi mendapatkan 'feel' yang betul. Tanpa bimbingan Ilham sendiri, proses itu pasti menjadi lebih rumit." Fuh, satu jam untuk satu rangkap je? Memang padu punya struggle nak dapat feel sampai menusuk kalbu tu!

Bukan setakat tu je, Iskandar juga cakap penglibatan dia dalam program realiti Gegar Vaganza (GV) musim ke-12 dulu memang bagi impak besar gila kat kerjaya dan hidup dia. Walaupun dah terkenal kat Singapura, GV12 ni memang buka jalan lebih luas. Siap ada peminat tunggu kat Lapangan Terbang Changi jam satu pagi nak sambut dia balik! Amboi, kalah superstar K-Pop!

Pasal orang bandingkan rupa paras dan gaya nyanyian dia dengan arwah bapa dia, Allahyarham R Ismail, Iskandar chill je. "Ada juga orang cakap muka dan suara saya sama seperti arwah bapa, tetapi bagi saya, okey sahaja." Dia kata setiap penyanyi ada keunikan sendiri, betul juga kan? Macam mana pun, mesti ada sikit-sikit genetik seni tu!

Respons peminat untuk 'Aku Salah' ni pun positif, katanya. Ramai yang rasa kelainan vokal dan muzik yang dia bawa ni memang segar dan baharu. Nampak gayanya, perubahan ni memang menjadi!

Jadi, korang dah dengar ke lagu 'Aku Salah' ni? Memang padu ke 'galau' dia sampai sejam nak dapat feel?