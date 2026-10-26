Bukan Semua Veteran Suka ‘Sound’: Pak Nil Kaut Saham Akhirat Ajar Artis Baru!

Hiburan

Pengacara otai kita, Datuk Aznil Haji Nawawi, atau mesra disapa Pak Nil, betul-betul tak setuju dengan tanggapan yang semua selebriti senior suka cari salah artis baru. Kononnya, artis zaman sekarang tak sehebat dulu. Tapi Pak Nil, yang umur dah 64 tahun tu, ada pendekatan dia sendiri. Dia lagi rela jadi cikgu, mentor yang sentiasa open untuk kongsi ilmu dengan pelapis industri penyiaran.

Tak Mainlah Kutuk-Kutuk, Pak Nil Pilih Jadi Cikgu!

Jujur cakap, memang ramai je senior yang asyik ‘sound’ artis baru, kan? Tapi Pak Nil ni lain macam sikit. Dia kata, dia takkan jadi veteran yang suka kutuk-kutuk artis baru kononnya zaman dia dulu lagi hebat.

“Saya melihat diri saya sebagai guru,” dia tegaskan. Bagi Pak Nil, zaman sekarang ni cabaran artis baru lagi lain. Kalau kena kritik sikit, semangat terus patah. Kalau semua asyik kena hentam, nanti siapa pula nak jadi pengacara baru? Betul juga tu!

'Kelas' Bimbingan Eksklusif Pak Nil: Macam Mana Dia Ajar?

Pak Nil bukan cakap kosong tau! Dia siap ada cara sendiri untuk bimbing artis baru:

DM Terus Kalau Ada Salah: Dia tak segan silu mesej langsung (DM) artis baru kalau dia nampak ada benda tak kena. Dia akan tanya, “Nak belajar tak? Ada benda tak betul hari itu.” Siapa tak terkejut tiba-tiba dapat DM dari Pak Nil, kan? Tapi ini cara dia tunjuk dia peduli.

Sedia Membantu Bila Diminta: Contohnya macam Sweet Qismina. Dia pernah DM Pak Nil sendiri masa tersilap cakap dalam program Bintang Kecil RTM, sebab nak belajar. Ini menunjukkan dia sentiasa bersedia bila ada yang nak belajar.

Faham Cabaran Generasi Baru: Dia akui landskap kerjaya seni sekarang jauh beza dengan zaman kegemilangannya. Budak-budak sekarang kena betulkan kesilapan semalaman kalau kena kritik, berbeza dengan zaman dulu.

Resipi Menang Hati Pak Nil: Bukan Sekadar Hadiah Singa!

Bukan sahaja membimbing, Pak Nil juga sentiasa sokong penggiat kandungan digital dan ada kriteria tersendiri kalau dia jadi juri:

Sokong TikTok Creator: Kadang-kadang, dia masuk siaran langsung di TikTok dan bagi 'hadiah singa' semata-mata nak bagi semangat. Siapa tak semangat bila legend macam Pak Nil support, kan?

Nak Benda 'Rare' Bila Jadi Juri: Kalau korang nak menang hati Pak Nil masa dia jadi juri, formulanya senang je. “Buat benda yang saya tak pernah nampak.” Bukan itu saja, masa dia buat program Malaysian Host Wanted, dia nak hos yang boleh terbitkan program sendiri, macam dia buat Macam-Macam Aznil dan Tom Tom Bak dulu. Jadi, kena kreatif dan ada visi sendiri!

Ilmu Asas Kena Mantap: Saham Akhirat Pak Nil

Untuk Pak Nil, semua usaha membimbing ni bukan sekadar nak tunjuk hero. Dia anggap ia sebagai 'saham akhirat' dia. Pada usia 64 tahun ni, dia sentiasa terbuka untuk ajar ilmu pengacaraan yang asas.

Ilmu asas kena kukuh, selepas itu terpulang kepada mereka untuk bawa cara sendiri. Selagi dia masih hidup, selagi ada, inilah saham akhirat dia nanti. Fuh, respect!

Kita ni kadang senang sangat nak label orang, tapi Pak Nil dah tunjuk cara terbaik nak bangunkan industri kita. Harap ramai lagi senior ambil pendekatan macam ni. Setuju tak?