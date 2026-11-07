Athisha Khan & Haikal Dah Bawa Haluan Masing-Masing, Umum Berakhir Dengan Baik

Hiburan

Pempengaruh Athisha Khan, yang juga dikenali sebagai adik kepada selebriti terkenal Neelofa, baru-baru ini telah mengesahkan satu berita yang mungkin mengejutkan ramai peminat. Hubungan cintanya bersama Haikal dilaporkan sudah berakhir, selepas kedua-duanya membuat keputusan untuk membawa haluan masing-masing. Alamak, lagi satu pasangan popular dah tak bersama!

Berita ini dikongsikan Athisha sendiri menerusi satu kenyataan yang dimuat naik di media sosialnya, lengkap dengan latar belakang video pantai yang beremosi dalam paparan hitam putih. Memang vibes dramatik habis, sesuai dengan perasaan kecewa peminat yang mungkin terkejut mendengar khabar ini.

Athisha menjelaskan bahawa keputusan untuk berpisah ini dibuat atas persetujuan bersama, dan kedua-duanya kini berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja, katanya. "Haikal dan saya sudah membuat keputusan untuk membawa haluan masing-masing dan kami berdua berada dalam keadaan baik," tulisnya dalam kenyataan tersebut. Walaupun sudah tidak lagi bersama, Athisha menegaskan bahawa Haikal tetap merupakan individu penting yang pernah menjadi sebahagian besar dalam kehidupannya. Athisha turut menjelaskan bahawa Haikal adalah seseorang yang pernah menjadi sebahagian besar dalam kehidupannya dan itu bukan sesuatu yang boleh diketepikan begitu sahaja.

Tambah Athisha, dia akan sentiasa menghargai segala kenangan serta pengalaman manis yang telah mereka lalui bersama sepanjang tempoh hubungan mereka dahulu. Jelas terpancar kematangan dalam kenyataannya, apabila dia turut berharap agar orang ramai dapat memberikan penghormatan yang sama kepada mereka berdua. "Saya akan sentiasa menghormati tahun-tahun yang telah kami lalui bersama dan berharap penghormatan yang sama turut diberikan kepada kami berdua ketika masing-masing meneruskan kehidupan," pesannya, secara tak langsung meminta ruang privasi.

Menariknya, Athisha turut menjelaskan bahawa perkongsian berita perpisahannya ini dibuat atas kehendaknya sendiri dan bukannya kerana dia merasakan dirinya perlu memberikan sebarang penjelasan kepada mana-mana pihak. Ini adalah satu langkah yang cukup bijak, kan? Sebaliknya, dia memilih untuk memaklumkan perkara itu secara terbuka bagi mengelakkan timbulnya pelbagai spekulasi, andaian tidak betul, dan tuduhan tidak berasas terhadap dirinya mahupun Haikal. Kita tahu macam mana gosip boleh merebak macam api kalau tak dikawal. Dengan ini, Athisha cuba memotong jalan kepada cerita-cerita yang tidak sahih.

Akhir kata, Athisha berharap sangat agar orang ramai dapat menghormati keputusan yang telah mereka buat dan memberikan ruang kepada Athisha dan Haikal untuk meneruskan kehidupan serta mencari kebahagiaan masing-masing dengan cara tersendiri. Namun begitu, dalam kenyataan yang sama, Athisha tidak mendedahkan secara terperinci punca sebenar yang mendorong mereka mengambil keputusan untuk membawa haluan berasingan. Kadang-kadang, ada benda yang lebih baik disimpan sebagai rahsia peribadi, kan? Takkan semua benda nak viral kat media sosial.

Semoga Athisha dan Haikal sama-sama jumpa bahagia yang dicari, dan kita semua patut belajarlah sikit untuk hormat keputusan orang lain, tak gitu?