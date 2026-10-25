Bukan Biasa-Biasa! Diva M Hadiahkan Honda Civic Cash Kepada Pekerja Setia, Wany Sampai Menangis Terharu!

Hiburan

Memang tak dapat dinafikan, kesetiaan dan kerja keras dalam kerjaya ni satu hari nanti pasti akan berbaloi. Tapi, jarang sekali kita dengar ada majikan yang sanggup hadiahkan kereta idaman bernilai kira-kira RM100,000 kepada pekerjanya. Inilah kisah inspiratif yang dikongsi oleh usahawan terkenal, Diva M, yang baru-baru ini membuat kejutan besar kepada salah seorang pekerjanya yang dikenali sebagai Wany.

Kejutan luar biasa ini disempurnakan dengan penyerahan sebuah Honda Civic hatchback, lengkap dengan bayaran penuh secara tunai! Paling best, dokumen pemilikan kereta itu terus diserahkan kepada Wany tanpa perlu memikirkan sebarang ansuran bulanan. Memang padu habis!

Kejutan Tak Disangka-sangka!

Kejadian manis ini berlangsung sempena sambutan ulang tahun kelapan anak perempuan Diva M. Majlis yang grand itu diadakan di sebuah hotel lima bintang yang terletak di sekitar Kuala Lumpur City Centre (KLCC), dengan kehadiran hampir 20 kakitangan serta kenalan rapat Diva M, termasuklah pengarah terkenal Michael Ang dan usahawan Kak KM bersama keluarga mereka. Meriah betul majlis tu, tapi ada lagi yang lebih meriah menanti!

Untuk merahsiakan kejutan ini daripada Wany, Diva M dengan bijak mengajak semua tetamu turun ke lobi hotel dengan alasan mahu bergambar beramai-ramai. Walhal, di hadapan hotel sudah tersedia sebuah Honda Civic yang dihiasi cantik dengan belon merah dan belon khas tertera nama Wany. Siapa je tak terkejut bila tengok pemandangan macam ni, kan?

Dan betul-betul seperti yang dijangka, sebaik sahaja Wany melihat namanya terpapar pada hiasan belon kereta itu, air matanya terus berderai. "Saya memang tidak tahu apa-apa. Ingatkan turun untuk bergambar sahaja. Bila nampak kereta dengan belon nama saya, terus saya menangis walaupun belum ada sesiapa cakap apa-apa. Saya sangat terharu dan rasa dihargai," luah Wany, jelas menunjukkan betapa terkejut dan gembiranya dia ketika itu. Memang momen yang tak akan dilupakan seumur hidup!

Kesetiaan Dihargai Mahal!

Menurut Diva M, pemberian yang cukup bermakna ini adalah tanda terima kasihnya kepada Wany yang sudah berkhidmat dengannya lebih daripada lima tahun. Wany sentiasa setia membantu menguruskan perniagaannya, tidak kira ketika susah mahupun senang. Inilah yang dinamakan kesetiaan tanpa berbelah bahagi!

Baginya, pasukan adalah tunjang kepada kejayaan sesebuah perniagaan. Jadi, bila ada rezeki lebih, dia mahu pasukannya turut sama merasai kegembiraan itu. Diva M yakin usaha membina perniagaannya turut dibantu oleh pasukan yang sentiasa memberikan kerjasama. Memang patut dicontohi bos-bos lain di luar sana!

Lebih manis lagi, Diva M mendedahkan bahawa dia memilih Honda Civic hatchback itu kerana dia tahu benar itu adalah kenderaan yang selama ini diimpikan oleh Wany. Nampak sangat betapa prihatinnya Diva M terhadap impian dan keperluan pekerjanya. Pemberian ini diharapkan dapat memudahkan urusan Wany dan memberi manfaat untuk dirinya serta keluarga, terutama dalam menghadapi cabaran mencari rezeki yang bukan mudah.

Bukan Kali Pertama, Bukan Kali Terakhir!

Yang lebih menarik, Diva M mendedahkan ini bukanlah kali pertama dia menghadiahkan kereta kepada pekerja-pekerjanya. Beberapa kakitangannya sebelum ini turut menerima hadiah yang serupa. Manakala bagi pekerja lain, Diva M memberi pilihan untuk menyatakan bentuk penghargaan yang lebih sesuai dengan keperluan masing-masing. Memang betul-betul memahami staf!

Bagi Diva M, kejayaan perniagaan yang dibinanya sejak tahun 2016 tidak mungkin akan dicapai tanpa sokongan padu dan komitmen tinggi daripada pasukan kerjanya. "Selagi ada kemampuan, saya mahu terus berkongsi. Saya gembira dapat meraikan anak dan keluarga, dan pada masa yang sama menggembirakan pekerja yang banyak membantu saya. Rezeki yang ada ini lebih bermakna apabila dapat dikongsi bersama," ujarnya. Ini menunjukkan betapa besar hatinya untuk berkongsi rezeki dan kegembiraan dengan semua orang di sekelilingnya. Selain daripada itu, Diva M juga aktif dalam kegiatan kebajikan, termasuk menawarkan perkhidmatan gunting rambut percuma kepada penghuni pusat jagaan warga emas dan rumah kebajikan. Memang power Diva M ni, rezeki makin melimpah sebab pandai berkongsi!