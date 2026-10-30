Black Hanifah Nafikan Terdesak, Kata Bagi Kapal Layar Sebab "Nak Buat Benda Berbeza!"

Hiburan

Gara-gara nak buat cabutan bertuah bagi hadiah kapal layar mewah miliknya, penyanyi Black Hanifah terus kena tuduh kononnya dia terdesak sangat sampai sanggup bagi barang terpakai kepada peminat.

Tapi Black, yang nama sebenarnya Hanifah Muhammad Hanafiah, 39, cepat-cepat menafikan dakwaan 'desperate' tu. Katanya, semua tu dia buat atas dasar nak hargai peminat setia yang sentiasa sokong dia dari dulu lagi. Bukan main-main tau, ini tanda terima kasih yang memang VIP punya level! Dia tak nampak pun pemberian tu sebagai tanda terdesak, sebaliknya Black kata dia lebih utamakan kepuasan hati bila dapat kongsi rezeki, terutamanya dengan penduduk pulau Langkawi. Fuh, mulianya hati!

"Sebenarnya, mereka boleh berkata apa sahaja pada pandangan mereka, saya nampak seperti terdesak. Tetapi apa yang saya lakukan ini bukan kerana terdesak. Sebaliknya, saya sudah mempunyai perancangan lain," kata Black, mungkin sambil geleng kepala dengan tuduhan tu. Memanglah kalau nak kira untung rugi, tak adalah keuntungan besar pun, tapi bagi dia, kepuasan tu nombor satu. "Saya nak buat sesuatu yang berbeza dan rasanya belum pernah ada orang buat promosi beli baju dengan harga RM70 dapat sebuah bot," tambahnya, siap dengan gaya bangga agaknya. Siapa sangka, beli t-shirt boleh dapat kapal layar, kan? Ini bukan scam, ini rare!

Jadi, bukan terdesak, tapi sebenarnya Black ni tengah upgrade! Dia dah ada planning besar nak beli kapal lain pula, jenis Katamaran yang lebih besar. Kononnya, boleh bawa lebih ramai penumpang dan boleh digunakan untuk tujuan perniagaan. Nampak sangat bukan nak clear stock lama, tapi memang nak expand empire dia!

Haa, siapa kata Black terdesak? Dia tengah upgrade bisnes, kawan-kawan! Agak-agak, korang sanggup tak beli baju RM70 dapat bot ni? Ke korang tunggu dia bagi helikopter pula lepas ni?