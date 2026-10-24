Black Hanifah: Kapal Layar Dalam MV Bukan Nak Tayang Kaya, Tapi Nak Promote Bisnes!

Hiburan

Penyanyi Black Hanifah akhirnya kembali ke arena muzik tanah air selepas dua tahun mendiamkan diri dari sebarang karya, dengan melancarkan single terbarunya, “Terlerai Sudah”. Menurut Black, atau nama sebenarnya Hanifah Muhammad Hanafiah, tempoh lama ini diambil sebab dia betul-betul nak cari material terbaik, lebih-lebih lagi lepas single sebelumnya, “Hijab Rindu”, berjaya viral dan diminati ramai.

Black mengaku, dia agak tertekan untuk keluar dengan lagu baru sebab “Hijab Rindu” memang ‘pecah’ habis. Tapi, sebagai penyanyi, dia tak boleh selesa sangat dan berharap lagu seterusnya akan ulang kejayaan sama. Katanya, setiap lagu ada cerita dan perjalanan masing-masing. Jadi, untuk “Terlerai Sudah”, Black fokus untuk berikan yang terbaik tanpa fikir pasal perbandingan. Kalau pendengar boleh terima dan hayati lagu ni, itu dah cukup satu kejayaan besar buat dia.

Lagu “Terlerai Sudah” diterbitkan oleh Nova Music Malaysia dan menampilkan sentuhan Ba Ermy, Mas Dewangga, dan Jova Devito. Liriknya pula hasil tulisan Datuk Arisz Ab Rahman JP, yang mengisahkan tentang hubungan yang terpaksa berakhir walaupun sayang masih ada. Black percaya ramai yang pernah lalui situasi macam ni, terpaksa relakan seseorang pergi demi kebaikan bersama. Memang dekat dengan emosi kita semua!

Yang paling jadi perbualan hangat, Black dikatakan nak menunjuk kekayaan sebab MV “Terlerai Sudah” terang-terangan tayang kapal layar miliknya! Tapi, Black cepat-cepat menepis tanggapan tu. Dia jelaskan, niat sebenarnya nak bagi penonton nikmati keindahan Langkawi, Kedah, sambil ambil peluang promosikan perniagaan vila penginapan yang dia usahakan kat sana.

Kata Black lagi, sebagai selebriti, dia ada platform untuk luaskan promosi bisnes. Jadi, kenapa tak guna sebaik mungkin? Katanya, apa gunanya jadi selebriti kalau tidak mempromosikan bisnes di Langkawi. Dia menegaskan, bukan nak tunjuk kaya, tapi lebih kepada nak beri motivasi dan promosi perniagaan. Haa, ada bisnes rupanya Black ni. Bukan setakat nyanyi je.

Dia juga jawab soalan pasal penggunaan media sosialnya yang orang kata sengaja pamer kemewahan. Black cakap, kalau nak kata dia guna media sosial untuk tunjuk kaya, semua artis pun memang kaya. Bezanya cuma bagaimana setiap orang gunakan media sosial untuk promosikan bisnes dan jenama masing-masing. Fairs, kan?

Mengenai peluang ke Anugerah Juara Lagu (AJL), Black tak sembunyikan impiannya untuk bawa “Terlerai Sudah” ke pentas berprestij tu, tapi dia utamakan penerimaan pendengar dulu. Kalau ada rezeki, dia akan sambut peluang bertanding tu sebaik mungkin.

Single “Terlerai Sudah” ni dah boleh distrim di platform digital sejak 16 Oktober lalu, manakala muzik videonya dah boleh ditonton kat YouTube Nova Music Videos. Jadi, korang dah layan ke MV Black ni? Terlerai sudahkah segala persoalan korang?