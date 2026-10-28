Black Hanifah Jawab Dakwaan Wang Meragukan & Nafi Perlahankan Karier Seni: “Setiap Minggu Ada Job!”

Hiburan

Penyanyi Black Hanifah menafikan sekeras-kerasnya dakwaan yang mengatakan dia menggunakan wang dari sumber meragukan untuk membangunkan perniagaannya di Langkawi, Kedah. Aduhai, takkanlah sampai macam tu sekali.

Menurut Black, atau nama sebenarnya Hanifah Muhammad Hanafiah, semua modal yang digunakan untuk memulakan bisnesnya itu datang dari hasil titik peluhnya sebagai seorang penyanyi, sejak tahun 2009 lagi. Dulu orang cakap saya cuci duit. Sebenarnya 100 peratus apa yang saya ada di Langkawi, bisnes saya itu ialah daripada hasil saya menyanyi daripada tahun 2009 sampai sekarang, katanya. Dia juga menambah, menyanyi masih menjadi punca pendapatan utamanya, Alhamdulillah.

Pada masa sama, pelantun lagu Terlerai Sudah ini turut menafikan dakwaan yang dia semakin memperlahankan kerjaya seni sebab sibuk dengan bisnes. Persepsi ini mungkin timbul sebab dia kurang berkongsi update pasal seni di media sosial, dan lebih banyak kongsi pasal bisnes.

Kalau dua tahun ini kurang nampak saya tidak lagi menyanyi, sebenarnya persepsi itu tidak benar, jelasnya. Mungkin kerana saya banyak berkongsi tentang bisnes di media sosial. Dalam masa sama, saya juga ada menjadi duta bagi jenama produk. Black turut memberi jaminan, Insya-Allah saya masih lagi ada dalam industri untuk mewarnai industri muzik tanah air tempatan.

Bukan itu saja, Black juga memaklumkan jadual persembahannya padat gila sampai penghujung tahun ini. Jadi, memang tutup buku teruslah dakwaan dia nak rehat dari nyanyian. Setiap minggu masih dapat panggilan job ataupun show, Alhamdulillah sampai hujung tahun jadual dah ada, tambahnya. Dia turut menegaskan tak pernah terfikir nak rehat, malah baru saja keluarkan lagu Terlerai Sudah.

Untuk info korang, Black dah ada beberapa bisnes di Langkawi, termasuklah villa, perkhidmatan kapal layar mewah, dan sebuah kafe. Dia mula ceburi bidang perniagaan di sana sejak empat tahun lalu dan mendapat sambutan yang sangat baik. Maknanya, memang sah-sah dia gigih bekerja keras, bukan pakai duit magic!