Baru Pecah Rekod Jualan, Kawan Baik Khairul Aming Minta Netizen Tolong Suruh Dia Rehat: "Ni Baru Start Projek Baru!"

Hiburan

Penat betul jadi usahawan berjaya macam Khairul Aming ni, siap kawan baik pun naik risau! Selepas mencatat rekod jualan meletup dengan Sambal Nyet Bilis, Khairul Aming sekali lagi jadi tumpuan ramai, kali ni sebab perangai rajin dia yang tak sudah-sudah tu.

Semuanya bermula bila seorang netizen tersalah sangka Khairul tengah berehat santai atas katil sambil layan pelanggan. Tapi, kawan baik dia yang dikenali sebagai @kemeyyhakim cepat-cepat betulkan persepsi tu di Threads. Bukan rehat, gais. Khairul Aming tengah kerja keras untuk projek baru!

"Bukan. Ni dia baru start project baru pulak. Tolong suruh dia rehat," tulis @kemeyyhakim, siap dengan nada risau yang ketara. Aduh, memang tak kenal erti penat ke bang Khairul kita ni?

Perkongsian ni terus viral dan buat ramai netizen kagum gila dengan semangat kerja keras Khairul. Ramai yang puji sikap dedikasi dia yang tak pernah mengalah. Tapi, biasalah netizen Malaysia kan, ada je yang berseloroh suruh dia jaga kesihatan, dan tak kurang juga yang galak-galak suruh dia cari masa untuk bercinta. Amboi, sempat lagi tu!

Sebelum ni, Khairul Aming memang dah pecah rekod kaw-kaw dengan jualan Sambal Nyet Bilis. Produk terbaharu dia tu terjual RM2 juta dalam masa kurang dua minit je! Pelancaran gempak ni dibuat menerusi TikTok Shop Malaysia, siap bersiaran langsung dari Menara Merdeka Maybank (dulu dikenali sebagai Merdeka 118). Fuh, memang power betul strategi dia!

Bayangkan, Sambal Nyet Bilis tu habis licin dalam kira-kira satu minit, dan sesi live TikTok tu tarik hampir 400,000 penonton. Dengan rekod macam ni, memang patutlah dia tak menang tangan. Tapi, betul juga kata kawan dia tu, takkanlah tak nak berehat langsung? Kita yang tengok pun rasa penat! Apa agaknya projek baru yang Khairul Aming tengah usahakan sampai tak sempat nak berehat tu?