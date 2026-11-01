"Baga: Esok Untuk Siapa" Bukan Sekadar 'Homage', Ada Drama Tukar Tajuk Dengan Datuk Yusof Haslam!

Hiburan

Filem "Baga: Esok Untuk Siapa" yang dijangka menggegarkan pawagam pada 5 November ini, tiba-tiba menjadi buah mulut. Bukan saja sebab jalan ceritanya yang berat, tapi pemilihan tajuknya yang 'sama' dengan karya popular Allahyarham Tan Sri Jins Shamsuddin buat ramai tertanya-tanya.

Tapi jangan salah faham, pengarahnya, Ariff Zulkarnain, dah jelaskan awal-awal yang tajuk ni tak ada kaitan langsung dengan filem legenda tu. Sebaliknya, ia terhasil secara spontan selepas drama tukar tajuk dengan penerbit terkenal, Datuk Yusof Haslam. Dibintangi Amir Ahnaf dan Amirah Razak, filem ini bakal membawa penonton menyelami isu-isu berat dalam masyarakat.

Bukan Saja "Baga" Asalnya!

Kisah 'drama' tajuk filem ni sebenarnya bermula bila karya yang diterajui Amir Ahnaf dan Amirah Razak tu, mulanya cuma dinamakan "Baga". Menurut Ariff, orang pertama dari luar produksi yang berpeluang menonton filem ni ialah Datuk Yusof Haslam. Ariff berkata demikian ketika ditemui semasa sesi temu bual eksklusif bersama barisan pelakon dan pengarah filem itu di Balai Berita, semalam.

Ariff menceritakan ada kisah lucu di sebalik pemilihan tajuk itu. Lepas tonton, Datuk Yusof panggil Ariff ke pejabat dan bersetuju jadi pengedar. Tapi, ada satu permintaan yang cukup penting: tajuk filem tu kena tukar.

Datuk Yusof, yang kini berusia 72 tahun, berpendapat perkataan 'Baga' mungkin tak difahami orang ramai. Dia nak tajuk yang lebih senang dicerna. Ariff pulak, cuba la nak mempertahankan tajuk 'Baga' tu. Katanya, perkataan dialek Terengganu ni ada maksud tersendiri, iaitu paranoid atau cemas, dan ia relevan dengan jalan cerita. Siap bagi contoh filem lain yang guna dialek sebagai judul. Tapi, Datuk Yusof tetap teguh dengan pendiriannya.

Dari Meja Makan, Lahirlah "Esok Untuk Siapa"

Isu tajuk ni tergantung hampir sebulan lepas tu. Ariff pun bagitahu Syafiq Yusof, salah seorang penerbit eksekutif filem ni. Tapi, perbincangan panas ni muncul balik bila Datuk Yusof tonton filem tu buat kali kedua, kali ni bersama pihak Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK).

Ketika makan bersama, Ariff secara spontan mendapat idea untuk menambah frasa 'Esok Untuk Siapa'. Idea ni datang mencanak masa tu juga! Ariff pun terus cadangkan kat Datuk Yusof supaya guna Baga: Esok Untuk Siapa. Bagi Ariff, frasa ni adalah pernyataan utama filem. Kalau isu-isu berat dalam cerita ni terus berlaku dalam masyarakat, memang wajar sangat kita tanya: esok sebenarnya untuk siapa? Mendalam kan?

Cadangan spontan Ariff tu akhirnya dapat 'lampu hijau' dari Datuk Yusof. Siap diulang-ulang tajuk tu dari meja makan sampai ke tempat letak kereta. Nampak sangatlah dia setuju bulat-bulat!

Sentuhan Klasik & Mesej Berat

Bab persamaan tajuk dengan karya Allahyarham Jins Shamsuddin tu, Ariff dah jelaskan ia sekadar penghormatan. Tegasnya, tiada kaitan secara langsung. Dia memang tahu tentang karya-karya legenda macam Esok Untuk Siapa, Menanti Hari Esok dan Esok Masih Ada.

Ariff menganggapnya sebagai satu penghormatan kepada karya-karya tersebut. Memang sejak awal lagi dia nak "Baga" ada sentuhan filem Melayu klasik. Korang tengoklah poster dengan trailer dia, memang sengaja pakai pendekatan yang remind kita pada filem Melayu sekitar era 1980-an dan 1990-an.

Oh ya, filem "Baga: Esok Untuk Siapa" ni bukan kosong tau. Ia sebenarnya membongkar kehidupan dua anak muda di perkampungan pesisir pantai timur. Bayangkanlah, bergelut dengan kemiskinan, kehamilan tak dirancang, ketagihan dadah, dan tekanan hidup sampai terjerumus dalam kegiatan pengedaran dadah. Cerita macam ni memang patut kita hadap, sebab benda ni berlaku depan mata kita.

Filem terbitan Syafiq Yusof dan Syafiq Kyle ini bakal menemui penonton di seluruh negara bermula 5 November ini. Jadi, siapa dah tak sabar nak tengok drama sebenar dalam panggung wayang? Jangan lupa, tajuk tu penting, tapi mesej lagi penting!