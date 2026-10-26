Azhan Rani Ingatkan Arwah Jalil Hamid Yang Akan Menang Anugerah

Hiburan

Aktor Azhan Rani buat pertama kalinya raih kemenangan di Anugerah Seri Angkasa 2026 (ASA2026) untuk kategori Pelakon Lelaki Drama TV Terbaik. Tapi yang lawaknya, Azhan sendiri pun tak sangka langsung boleh menang! Siapa je tak terkejut bila nama sendiri disebut, kan?

Azhan, yang kini berusia 48 tahun, pada awalnya yakin trofi berprestij tu akan jadi milik Allahyarham Jalil Hamid. Katanya, bakat dan pengorbanan arwah memang sangat besar dalam industri seni kita. Malah, arwah Jalil Hamid sendiri dicalonkan untuk dua naskhah drama berbeza dalam kategori yang sama. Azhan pun awal-awal dah siap titipkan ucapan tahniah dekat anak arwah di media sosial. Betul-betul tak ‘expect’ dia yang menang!

Yang paling kelakar, Azhan hampir tak jadi datang ke majlis anugerah tu sebab perlu uruskan hal keluarga dan ibu. Dia siap cerita, masa bersiap pun dah terfikir nak buka balik blazer dan tak perlu pergi pun, datang sekadar nak tepuk tangan je. Wah, padu betul ‘modesty’ Azhan Rani ni!

Bukan tu je, Azhan Rani yang dikenali dengan watak Jamali ni, mula-mula tak berapa nak jelas drama mana satu yang dia menang. Yalah, nama dia pun tercalon untuk dua drama berlainan — ‘Wok’ dan ‘Seribu Tahun’. Kata Azhan, masa naik atas pentas, dia langsung tak dengar pengumuman drama mana yang menang. Baru bila dah sampai belakang pentas, dia tahu dia menang untuk drama ‘Wok’. Alamak, memang tak sempat nak ‘catch up’ ke?

Akhirnya, Azhan Rani nak dedikasikan kejayaan sulung dia ni khas untuk dua insan paling berharga dalam hidupnya. Kemenangan ni Azhan hadiahkan buat arwah abah dia, Abd. Rani Sabri (Al-Fatihah), yang tak sempat nak tengok detik manis ni. Tak lupa juga untuk ibu tercinta yang tak pernah putus doa untuk dia, walau apa pun salah silapnya. Memang sentimental habis!

Azhan juga sempat titipkan ingatan tulus ikhlas buat Allahyarham Jalil Hamid, seniman yang dia sangat kagumi dan rasakan lebih selayaknya untuk anugerah malam itu. Penghormatan juga diberikan kepada abang Zamarul Hisham, yang dianggapnya bagai sifu dan sentiasa diletakkan di tempat tinggi. Power betul Azhan ni, humble dan tak lupa orang yang banyak berjasa. Apa pendapat korang, setuju tak dengan sikap Azhan ni?