Ayda Jebat Gelak Guling-Guling Bila Anak Lelaki Disangka Perempuan: Penampilan Bukan Ukuran Jantina!

Hiburan

Okay, jom kita bincang pasal Aali Mateen, anak kedua kepada selebriti kesayangan ramai, Ayda Jebat. Siapa je yang tak geram tengok Aali ni, kan? Dengan kulitnya yang putih melepak, gebu macam pau, dan wajah yang memang minta dicubit-cubit, tak hairanlah kalau ramai yang terus jatuh cinta. Tapi, gara-gara ciri-ciri comel melampau ni lah, ramai betul yang tersalah anggap Aali ni seorang kanak-kanak perempuan! Bukan setakat tu je, ada jugak yang siap keliru dan ingat Aali ni anak sulung Ayda, Ana Nayla. Mungkin sebab dua-dua ada aura comel yang sama, muka pun seiras bak pinang dibelah dua. Memang fenomena anak-anak Ayda ni buat netizen pening kepala sikit.

Kekeliruan yang berterusan ni akhirnya buat Ayda sendiri rasa terpaksa tampil ke hadapan untuk buat penjelasan. Melalui perkongsian di platform Threads, Ayda, atau nama penuhnya Nur Shuhada Jebat, meluahkan rasa lucunya bila dia dapati masih ramai individu yang tak dapat bezakan jantina anak keduanya itu. Pelantun lagu ‘Pencuri Hati’ ni siap cakap, sebelum ni dia dah potong rambut Aali Mateen jadi pendek sikit, dengan harapan besar sangat supaya penampilan anak lelakinya tu lebih jelas dan mudah dikenal pasti sebagai budak lelaki. Tapi, siapa sangka, nampaknya usaha tu tak cukup kuat untuk mengubah persepsi ramai!

Dia memberi penjelasan ringkas. Dia bukan Nayla atau budak perempuan, cuma dia gebu dan comel, dan dia lelaki, kata Ayda. Haa, kan dah jelas dah! Betul la, Aali tu memang gebu dan comel macam anak patung, tapi dia tetap seorang putera raja dalam keluarga Ayda. Penjelasan spontan dan jujur dari Ayda ni sebenarnya satu cara dia nak perkenalkan semula Aali kepada semua peminat dan warganet yang mungkin masih terkial-kial nak bezakan antara dua cahaya matanya yang comel-comel belaka.

Walaupun Aali Mateen ni dianugerahkan dengan wajah yang lembut dan kulit yang cerah berseri, Ayda menekankan bahawa penampilan luaran macam ni sebenarnya tak patut langsung jadi sebab utama untuk orang ramai terus buat andaian mengenai jantinanya. Ini bukan zaman batu dah! Apa kaitan kulit cerah dengan jantina, kan? Dalam pada Ayda beri penjelasan, ada pulak satu komen dari warganet yang cukup menarik perhatian. Komen tu mencadangkan supaya Ayda bawa Aali Mateen ni pergi main bawah panas matahari, kononnya nak bagi kulit dia jadi gelap sikit. Dengar pun dah rasa nak tergelak! Cadangan macam ni memang buat kita terfikir, apa lah masalahnya kalau kulit anak tu cerah?

Ayda, macam biasa, melayan cadangan tu dengan penuh sabar dan bijaksana. Dia menjelaskan yang anak lelakinya itu memang secara semula jadinya memiliki kulit yang sangat cerah, walaupun dah biasa sangat bermain di luar rumah dan terdedah kepada panas matahari. Maksudnya, bukan tak pernah keluar main, cuma memang jenis kulit dia gitu. Dia tak berhenti di situ saja, Ayda siap bagi ‘ceramah’ sikit kat netizen yang mungkin terlepas pandang fakta asas ni. Menurut Ayda, lelaki ada yang berkulit putih dan ada yang gelap, begitu juga perempuan; takkan lelaki sahaja yang kena gelap dan perempuan kena putih. Jawapan ni bukan setakat jawab soalan, tapi dia terus bagi mesej yang sangat penting: warna kulit ni tak patut dijadikan sebarang ukuran atau penentu untuk kita nak capkan jantina seseorang kanak-kanak. Setiap anak tu ada keunikan dan kecantikan dia sendiri, dan warna kulit tu bukan penentu sama ada dia lelaki atau perempuan. Kan senang cerita?

Sebagai info tambahan untuk korang semua, Ayda Jebat dan suaminya, Nabil, telah melayarkan bahtera perkahwinan pada tanggal 1 Januari 2021 yang lalu. Kini, rumah tangga mereka semakin meriah dengan kehadiran tiga orang cahaya mata yang comel-comel belaka: Ana Nayla, Aali Mateen, dan si bongsu Anggun Mikayla. Jadi, selepas Ayda sendiri dah jelaskan panjang lebar, diharapkan tiada lagi lah yang akan tersalah anggap atau keliru dengan jantina Aali Mateen ni. Dia memang comel, gebu, putih, tapi dia seorang anak lelaki yang sihat dan aktif! Kita tak sepatutnya cepat sangat buat andaian tentang orang lain, apatah lagi tentang kanak-kanak. Apa pendapat korang, setuju tak dengan mesej Ayda ni? Patut ke kita tegur ibu bapa pasal penampilan anak-anak mereka? Fikir-fikirkanlah.