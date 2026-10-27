Aubrey Suwito Akhirnya Berada di Pentas Utama, Selepas 30 Tahun di Belakang Tabir!

Hiburan

Siapa tak kenal nama Aubrey Suwito? Komposer, penggubah muzik, dan penerbit legenda kita, yang dah jadi dalang di sebalik banyak lagu hits tempatan. Baru-baru ini, pemuzik berusia 60 tahun itu diraikan sebagai figura utama persembahan Orkestra Simfoni Kebangsaan (OSK) melalui konsert "OSK with Aubrey Suwito: Pop Meets Symphony". Ini satu sejarah tau, sebab Aubrey jadi komposer tempatan pertama yang dapat penghormatan macam ni!

Konsert yang berlangsung megah di Panggung Sari, Istana Budaya pada 2 dan 3 Oktober lalu tu, bukan calang-calang. Ia mengangkat 16 karya ciptaan Aubrey ke tahap yang lebih tinggi, dipersembahkan semula dengan susunan muzik simfoni yang mewah. Bayangkan lagu-lagu macam "Gemilang", "Seribu Impian", "Memori Tercipta", "Gemuruh", dan "Lebih Indah" bergema dalam versi orkestra! Memang meremang bulu roma dengar.

Pengiktirafan buat 'Orang Belakang Tabir'

Aubrey sendiri pada mulanya susah nak percaya bila dipilih. Dia anggap ini bukan hanya pengiktirafan buat dirinya, tapi juga kepada semua komposer dan tenaga kreatif yang selama ini bekerja keras di belakang tabir. Penerima 26 Anugerah Industri Muzik (AIM) itu berkata beliau berasa bangga kerana bukan sahaja orang di hadapan pentas diraikan, malah orang di belakang tabir.

Kata Aubrey lagi, penghormatan ini lebih bermakna sebab ia mengangkat bakat-bakat yang selalunya tak dapat sorotan. Kiranya, simbol penghargaan kepada ramai komposer, penggubah muzik, dan penerbit yang dah menyumbang besar kepada industri muzik tanah air. Jujur cakap, memang patut pun. Selalunya kita nampak penyanyi je kan, tapi ‘mastermind’ di belakang pentas ni punyalah power!

Cabaran Menggubah Melodi

Bukan senang nak gubah semula lagu pop jadi simfoni. Aubrey mendedahkan susunan muzik untuk konsert tu makan masa hampir tiga bulan untuk disiapkan. Setiap satu lagu? Ambil masa empat hingga enam hari kerja! Fuh, bayangkan dedikasi macam mana tu. Dia bandingkan pengalaman dan latihan berterusan tu macam juruterbang yang perlu kumpul ribuan jam penerbangan sebelum jadi mahir. Betul lah tu, kemahiran tak datang bergolek, kena usaha gigih.

Dalam konsert tu, penonton jadi yang pertama dengar lagu baharu ciptaan Aubrey, "Jodoh Tak Kemana", yang disampaikan mantap oleh Shiha Zikir. Aubrey juga ada harapan besar untuk industri muzik tempatan. Dia nak muzik pop, simfoni, dan tradisional tak lagi dipandang berasingan, tapi berkembang sebagai satu landskap muzik yang saling melengkapi. Memang visi yang jauh ke hadapan!

Dari Kacamata Pengarah dan Penyanyi

Pengarah persembahan, Mohd Fairuz Tauhid, atau mesra disapa Cikgu Fee, kongsi yang konsert ini beri dia peluang kenal sisi Aubrey yang lain. Selama ni, dia cuma kenal Aubrey melalui hasil karya je. Kata Cikgu Fee, Aubrey bukan saja komposer berpengalaman, tapi sangat tak lokek kongsi idea sepanjang sesi perbincangan dan latihan. Cabaran terbesar bukanlah menghasilkan sebuah persembahan simfoni, sebaliknya mencari keseimbangan antara muzik pop yang dekat dengan masyarakat dan orkestra yang sering dianggap eksklusif, jelas Cikgu Fee yang ini kali pertama bekerjasama dengan OSK.

Penyanyi-penyanyi yang terlibat pun setuju. Syamel dan Ernie Zakri anggap pemilihan Aubrey ni memang pengiktirafan yang selayaknya atas sumbangan beliau pada industri. Shiha Zikir pula rasa terharu dan bangga diberi kepercayaan menyanyikan lagu baharu Aubrey, siap anggap ia satu penghormatan besar. Memang terbaiklah Aubrey Suwito, dah sampai masa untuk semua tahu siapa hero sebenar di belakang tabir! Setuju tak?