ATMA Ernie Zakri: Album Penuh Emosi, Tapi Komen Negatif? Relaks Saja!

Hiburan

Ernie Zakri, penyanyi Malaysia yang dikenali selepas menjuarai Bintang RTM pada 2009 dan memenangi Vokal Terbaik di Anugerah Juara Lagu ke-39, kini muncul dengan album baharu. Dalam dunia muzik digital yang menuntut perhatian pendengar hanya dalam 15 saat, Ernie Zakri memilih untuk tampil berbeza dengan album terbaharunya, ATMA.

Naskhah ini bukan sekadar koleksi lagu, tapi sebuah perjudian berani yang sarat emosi, malah menuntut pendengar untuk menyelami setiap lapisan rasa hingga ke penghujung. Kiranya, Ernie tak main-main lah kali ni, dia betul-betul nak kita hadam setiap bait!

Sisi Ernie yang Lebih Mentah

ATMA, bagi Ernie yang bersuara soprano itu, bukanlah platform untuk sekadar tayang kehebatan vokal atau berlumba capai nota tinggi. Sebaliknya, ia adalah ruang untuk memperlihatkan sisi seni yang lebih matang, mentah, dan sangat peribadi. Tujuh trek disusun teliti, bermula dengan “Finding The Music” dan berakhir dengan “Finito”, membentuk naratif muzik yang berlingkar dengan setiap lagu ada peranan sendiri.

Tak lagi terikat pada kesempurnaan teknikal, pemilik nama sebenar Nur Ernie Shahirah Zakri ini seolah-olah buka pintu kepada dirinya yang lebih bebas, tanpa perlu sembunyikan luka, kemarahan, atau kekecewaan di sebalik lenggok suara merdunya. Berani betul kan? Patutlah terasa aura lain macam bila dengar!

Luahan Rasa Peribadi & Debut Penulis Lagu

Ernie, yang berusia 34 tahun, enggan terkongkong oleh sebarang penghakiman melalui ATMA. Malah, dia memberikan lebih banyak ruang untuk bermain dengan suara sendiri. Mengakui ada pengalaman peribadi disalurkan dalam karya ini, dia cakap ATMA memberinya peluang meneroka sisi vokal yang lebih bersahaja, sekali gus memperkenalkan kebolehannya sebagai penulis lagu kepada pendengar.

Dia juga menambah yang dia mahu cuba sesuatu yang berbeza, termasuk cara menyampaikan emosi secara lebih mentah, tanpa terlalu terikat dengan teknik vokal. Ernie memberitahu kebanyakan lagu dalam album ini turut dihasilkan sendiri. Wah, selama ni kita tak tahu dia ada bakat terpendam sebagai penulis lagu!

Tafsiran Itu Hak Pendengar!

Walaupun tajuk dan lirik lagu dalam album ini boleh mengundang pelbagai tafsiran, bekas juara Bintang RTM 2009 ini tak berminat nak tetapkan macam mana pendengar patut faham setiap karyanya. Baginya, kebebasan mentafsir adalah antara keistimewaan ATMA, yelah, emosi manusia mana ada satu bentuk atau warna je, kan?

Menurutnya, ATMA sangat rapuh dan mentah dari segi emosi, dan dia lebih suka membiarkan andaian pendengar menjadi ruang imaginasi mereka. Katanya, suara hati orang yang tertanya-tanya kenapa ada orang buat salah tapi tak nak minta maaf, pun dapat tempat dalam ATMA. Kira Ernie jadi wakil perasaan orang ramai la ni!

Kritikan Membina? Boleh!

Dalam perjalanan seni, pujian dan kritikan memang tak dapat dipisahkan. Setinggi mana pun pencapaian pemenang Vokal Terbaik Anugerah Juara Lagu ke-39 (AJL39) ini, mesti ada je suara tak puas hati. Tapi, seiring kematangan usia dan pengalaman, Ernie pilih untuk tak biarkan komen negatif merampas ketenangan dirinya.

Ernie berkata dia kini memilih menganggap komen negatif sebagai masalah mereka, bukan masalahnya, dan mengakui kadangkala terbaca juga komen pedas hingga terasa hati. Tapi, dia malas nak layan sangat. Dia ada satu syarat je: “Kalau mahu mengkritik, berikanlah teguran membina.”

Bintang Paling Popular Anugerah Bintang Popular ke-37 (ABP37) ini juga menghargai mereka yang tegur secara peribadi melalui mesej langsung, sebab dia tahu niat mereka baik, bukan nak menjatuhkan. Katanya, ATMA memang ada kekuatan tersendiri dan dia yakin album ini layak diketengahkan dalam industri. Bukan riak, tapi ini penghargaan atas usaha gigih dia dan pasukan produksi. Power la Ernie! Jadi, korang dah dengar ke ATMA ni?