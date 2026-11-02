Aniq Suhair Berjaya Genggam Ijazah Walau Sibuk Berlakon, Memang Power!

Hiburan

Siapa kata jadi pelakon tak boleh sambung belajar? Aniq Suhair dah buktikan yang komitmen kerjaya seni bukan penghalang untuk dia capai impian pendidikan dia! pelakon ni kini sah bergelar graduan selepas berjaya menggenggam segulung ijazah dalam bidang Bachelor of Business Administration dari City University. Memang power habis!

Aniq Suhair, menamatkan pengajian peringkat asasi pada usia 19 tahun, lalu mengambil keputusan untuk menumpukan perhatian pada dunia lakonan terlebih dahulu. Selepas enam tahun membina kerjaya seni, impiannya jadi kenyataan. Kemudian, dengan semangat yang membara, dia kembali menyambung pengajian ijazahnya.

Bukan Mudah Tapi Berbaloi

Bukan calang-calang tau, Aniq berjaya menamatkan pengajiannya dalam tempoh tiga tahun sahaja tanpa menangguhkan walau satu semester pun. Impian dia nak memiliki segulung ijazah ni akhirnya menjadi kenyataan, menunjukkan kesungguhan yang luar biasa. Fuh, respek!

Cabaran utama Aniq sepanjang belajar adalah nak bahagikan masa antara komitmen sebagai seorang pelakon, menguruskan perniagaan, dan tanggungjawab sebagai mahasiswa yang perlu menyiapkan tugasan serta peperiksaan. Memang nampak macam mustahil kan nak buat tiga benda besar serentak?

Aniq sendiri akui yang perjalanan dia tu tak mudah. Bayangkanlah betapa penatnya sampai dia pernah terlalu letih, demam, dan berdepan tekanan. Ada kelas pun terpaksa dilepaskan sebab komitmen kerja yang tak dapat dielakkan! Aduhai, tabahnya Aniq ni.

Ilmu Penting, Kerjaya Pun Penting

Tapi, semangat gigih Aniq nak teruskan pengajian tu, bersama doa dan sokongan padu dari keluarga serta orang sekeliling, betul-betul jadi pendorong utama yang membantu memudahkan perjalanan dia. Ini membuktikan betapa pentingnya sistem sokongan dalam hidup kita.

Bagi Aniq, kejayaan ni bukan sekadar sekeping sijil, tapi adalah satu pencapaian peribadi yang sangat bermakna buat dirinya. Dia percaya yang kerjaya dan pendidikan ni tak seharusnya dilihat sebagai dua perkara yang saling menghalang, sebaliknya kedua-duanya boleh je jalan seiring kalau seseorang tu ada kesungguhan. Memang tepat sekali pendapat dia ni!

Aniq juga percaya pendidikan tetap penting, walau sejauh mana pun kita melangkah dalam kerjaya.

Dia berharap sangat pengalamannya ni boleh bagi semangat pada mereka yang tengah bekerja sambil belajar, . Kesibukan tu memang mencabar, katanya, tapi janganlah berhenti menuntut ilmu hanya kerana kita dah mempunyai kerjaya. Nasihat yang baik untuk semua.

Terima Kasih Orang Tersayang

Dalam kegembiraan ni, Aniq tak lupa langsung untuk menzahirkan rasa syukur pada Allah SWT dan mengucapkan terima kasih tak terhingga pada kedua ibu bapanya yang tak putus-putus mendoakan kejayaan dia sepanjang perjalanan susah payah ni.

Pensyarah-pensyarah dan pihak pengurusan City University pun turut dapat penghargaan khas sebab bagi bimbingan dan kefahaman yang sangat diperlukan terhadap komitmen kerjaya dia. Memang faham betul universiti ni dengan student yang bekerja macam Aniq!

Dan tak lupa juga, Aniq turut menghargai sokongan padu dari pengurusnya, Marr Mohamad, keluarga, sahabat-sahabat, serta seluruh sistem sokongan yang sentiasa ada di sisi dan membantunya sepanjang tiga tahun pengajian yang ‘penuh warna’ itu. Macam yang dia kata, segulung ijazah ni membawa seribu makna dan segala usaha serta pengorbanannya akhirnya membuahkan hasil.

Aniq menutup dengan rasa syukur dan gembira, “Alhamdulillah, segala usaha akhirnya berbaloi.” Memang terasa keikhlasan dan kepuasannya tu!

So, korang rasa terinspirasi tak dengan Aniq Suhair ni? Kalau dia yang sibuk berlakon boleh capai, kita pun boleh kan!