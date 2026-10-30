Amira Othman Ajak Fattah Amin 'Race' Pergi Syurga Sama-Sama, Siap Luah Rasa Waktu Dunia Makin Singkat!

Hiburan

Fuyoo, nampak gaya pelakon dan penyanyi jelita kita, Amira Othman ni makin bertambah usia, makin mendalam pula fikirannya! Baru-baru ini, Amira buat ramai terdiam sekejap bila dia kongsi pandangannya dekat Threads tentang usia yang makin meningkat dan rasa masa di dunia yang dirasakan makin singkat. Aduh, memang betul-betul buat kita semua termenung memikirkan betapa pantasnya masa berlalu. Kadang tu kita rasa macam semalam je baru sambut awal tahun, tup-tup dah hujung tahun balik. Amira luahkan yang dia harap semua doa baik yang dia dapat masa hari lahirnya baru-baru ni, jadi asbab pahala buat dia dan suami tercinta.

Dan kalau korang nak tahu, doa hari lahir Amira ni bukan biasa-biasa tau. Dia siap sebut nama suami dia, Fattah Amin, sebagai 'lubuk pahala' dia! Fuh, power betul. Katanya, “Makin meningkat usia, maka makin singkatlah waktu kita di dunia. Saya harap doa yang baik-baik dari ramai orang dan pastilah lubuk pahala saya, suami saya.” Tapi yang paling manis dan buat kita semua cair, bila Amira siap ajak Fattah Amin, “Semoga kita sama-sama usaha pergi syurga sama-sama ok ayang? @fattahaminz terima kasih untuk semuanya.” Adoi, ini bukan setakat #CoupleGoals biasa-biasa, ini #CoupleGoalsLevelAkhirat dah ni! Siapa je tak nak pasangan yang ajak kita berlumba-lumba ke syurga, kan? Fattah Amin, you're one lucky man!

Tapi jangan risau, bukan semua pasal serius je. Dalam nada gembira, Amira tak lupa nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang sudi datang memberi kejutan sempena hari lahirnya. Pada awalnya Amira menyangka dia cuma akan menikmati makan malam berdua. Siapa sangka, rupanya kawan-kawan dah ada 'plot twist' yang lebih awesome menanti!

Paling kelakar bila Amira kongsi cerita dia langsung tak sempat nak bersiap 'extra' sebab ingat cuma makan malam santai. Dia mengakui dia tidak sempat membuat persiapan, malah tidak memakai foundation dan mengambil kemeja yang ada sahaja kerana sudah lewat. Ya ampun, situasi ni memang relatable habis! Kita semua pernah kan, pergi majlis yang kita fikir biasa-biasa je, tapi rupanya grand gila. Dahlah tak pakai foundation, baju pun main capai apa yang ada dalam almari. Tapi kan, tak payah pakai foundation pun, Amira tetap nampak berseri je bila gembira dikelilingi orang tersayang! Sebab aura positif tu yang penting, betul tak?

Apa-apa pun, semoga Amira dan Fattah terus berbahagia dan berjaya dunia akhirat. Dan korang, pernah kena surprise party sampai tak sempat bersiap tak? Cuba kongsi sikit! Mesti ada cerita lawak kan?