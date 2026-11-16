Amir Ahnaf Pesan: Jangan Jadi 'The Next Fattah Amin', Jual Diri Dengan Cara Betul!

Hiburan

Walaupun baru empat tahun bergelar anak seni, pelakon Amir Ahnaf dah cukup masak dengan asam garam dunia lakonan. Nama dia memang tengah meletup gila lepas drama Projek: High Council, tapi jangan ingat jalan dia senang lenang macam petik jari, ya.

Amir pernah berdepan saat kucar-kacir sebab kena bergerak solo tanpa pengurus, terutama lepas kejayaan High Council. Kesian kan? Dia siap pernah terbang ke Indonesia nak cuba nasib 'casting' kat sana. Kira, betul-betul tak give up lah dia ni. Dia tegas, dia masih mencuba dan bukan nak puaskan hati semua orang.

Dengan kerjaya yang makin mencanak naik, pemilik nama penuh Muhammad Amir Ahnaf Mohd. Khairudin ni tetap humble. Dia tak berani nak bagi nasihat kat pendatang baharu, sebaliknya cuma kongsi apa yang dia belajar sepanjang kat industri.

Dia tegaskan, industri ni besar, aktor tumbuh macam cendawan. Tapi, yang paling penting, jadilah diri sendiri. “Mierul Aiman, Nadhir Nassar dan Meerqeen, semua ada ‘warna’ masing-masing. Jangan jadi ‘The next’ Fattah Amin atau Beto Kusyairy,” dia pesan. Sebabnya, kita semua adalah produk dan kita yang jual diri sendiri. Amboi, berani!

Istilah ‘menjual diri’ ni bukan bermaksud benda tak elok tau. Amir jelaskan, ia sebenarnya merujuk kepada cara seseorang artis pasarkan bakat dan kredibiliti diri dia. Ini penting untuk yakinkan pihak produksi dan pelabur supaya percaya dan bagi watak pada dia. Katanya, drama atau filem semuanya mengenai bisnes. Betul juga kan? Kena ada ‘package’ yang strong barulah orang nak letak duit kat kita.

Selain tu, Amir jugak nasihatkan orang ramai supaya tak banding-bandingkan pencapaian diri dengan orang lain. Senang cakap, bersyukur dengan apa yang kita ada, itu kunci kegembiraan. Barulah tak sibuk nak jeling-jeling rumput hijau jiran kan?

Sekarang ni, Amir Ahnaf tengah sibuk promote filem terbaharu dia, Baga: Esok Untuk Siapa, arahan Ariff Zulkarnain. Dia pegang watak Jani, yang kata dia sangat berat tapi membantu dia kenal balik diri sendiri. Dia bersyukur berjumpa Jani dahulu sebelum Kahar.

Jani ni buat Amir kembali ke akar umbi, datang balik ke Terengganu, dan buang segala ‘kehidupan bandar’. Watak ni memang cabaran besar, sebab Amir rasa dia dah jauh daripada jati diri, dan Jani lah yang bantu dia ‘memanusiakan’ balik diri dia.

Jadi, macam mana Amir Ahnaf bersedia untuk watak seorang penagih dadah? Bukan main-main tau persediaan dia! Dia buat kajian mendalam, siap tengok YouTube macam mana orang yang ada kesan dadah tu bergerak, cakap, dan gerak mata. Dia cuba laksanakan semua tu.

Yang paling power, dia akan duduk dalam bilik sorang-sorang, letak kamera, dan cuba baca skrip sambil berlakon watak itu. Tujuannya satu je: kalau dia tengok balik video tu dan masih nampak Amir Ahnaf, maksudnya tak berjaya lagi. Dia akan ulang sampai rasa betul-betul jadi orang lain.

Lepas dah puas hati sorang-sorang, barulah dia tunjuk kat orang lain untuk dapatkan kelulusan dan pastikan lakonan dia betul-betul sampai. Tapi dia tetap kata, walau dah berjaya pun, kena sentiasa perbaiki sebab di set nanti akan ada benda baharu yang dia belajar. Fuh, serius betul! Patutlah mantap lakonan dia.

Jadi, korang rasa, cukup tak “seposen dua sen” nasihat Amir Ahnaf ni untuk jadi pelakon yang 'real' dalam industri?