Alif Satar Panggil 'Hajah', Lisa Surihani Kini Betul-Betul 'Hajah'! Power Ke Doa Kawan?

Hiburan

Pelakon Datin Lisa Surihani baru-baru ini mendedahkan satu sikap rakan selebritinya, Alif Satar, yang mungkin jadi sebab utama dia dapat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci pada Mei lalu. Korang bayangkanlah, setiap kali jumpa, Alif mesti panggil Lisa dengan gelaran 'Hajah'!

Alif Satar, yang dah beberapa tahun lepas dah pun selesai menunaikan haji, memang konsisten sungguh dengan panggilan tu. Lisa berkata Alif sentiasa memanggilnya begitu setiap kali mereka bertemu bagi tugasan kerja bersama, walaupun ketika itu dia belum dijemput menunaikan haji. Dia menambah lagi, setiap kali Alif panggil begitu, dia hanya mampu mengaminkan.

Lisa menyifatkan panggilan dan doa berterusan daripada Alif itu sebagai salah satu 'asbab' pintu rezekinya ke Tanah Suci dibuka. "Tetapi jika benar itu asbabnya, betapa ia satu perkara yang sangat memberi inspirasi," ujarnya di Majlis 'Kerana Dia Memanggil' Perkongsian Perjalanan Haji Alumni Irkaz Travel hari ini.

Bukan itu saja, Lisa sempat nasihatkan kita semua supaya sentiasa positif kalau ada yang panggil kita 'Hajah', 'Ustaz', atau 'Ustazah' walaupun belum jejakkan kaki ke sana. "Sentiasalah anggap panggilan itu sebagai satu doa kerana kita tidak pernah tahu rezeki kita," katanya. Walaupun kadang-kadang orang bergurau, kita patut aminkan saja.

Jadi, lepas ni jangan segan-segan panggil kawan korang 'jutawan', 'doktor', 'CEO' ke. Mana tahu jadi betul-betul! Kan dah kena berdoa yang baik-baik selalu? Apa kata korang?