Alha Alfa Tegur Netizen: Janganlah Bandingkan Mekap Bella Astillah, Ini Bukan Pertandingan!

Hiburan

Jurusolek terkenal, Datuk Alha Alfa, tampil meminta netizen untuk berhenti membanding-bandingkan hasil solekan yang berbeza pada setiap majlis perkahwinan pelakon, Bella Astillah.

Menurut Alha, setiap jurusolek sebenarnya dah diberikan tema dan tugasan tersendiri sebelum majlis berlangsung. Jadi, masing-masing memang ikut konsep yang ditetapkan, bukan main hentam keromo je.

"Kalau boleh jangan lah banding bandingkan make up siapa lawa siapa tak tawa. Itu bukan pertandingan make up," tegas Alha dalam hantarannya di Threads. Memang betul pun! Kita ni asyik nak label nombor satu, nombor dua, padahal tujuan utama nak meraikan hari bahagia orang, kan?

Dia juga menjelaskan, tema solekan untuk Bella memang fokus pada konsep yang simple, sweet, dan fresh. Macam kita kalau malam berinai, memanglah nak nampak ayu-ayu gitu, bukan mekap tebal macam nak ke anugerah. Alha kata, "Memang Bella pilih bulu mata simple, nak sweet sweet paling manis je nak look pink pink fresh seperti reference yang diberi."

Jadi, tak mungkinlah hasil solekan dia sama dengan tema yang memerlukan Bella pakai gaun kembang dengan mahkota atas kepala, atau gaya wanita lama-lama dulu. Dah nama pun tema berbeza, sah-sahlah hasilnya lain, kan? Kalau sama, barulah boleh judge, katanya. Itu baru adil!

Alha juga menegaskan bahawa setiap penampilan Bella dah pun dibincangkan secara terperinci bersama semua pihak yang terlibat — termasuklah pemilihan busana, solekan, dan gaya rambut. Ini bukan keputusan sorang-sorang, ini kerja berpasukan. Kena hormatlah sikit!

Dia berharap sangat agar orang ramai dapat menghormati hasil kerja setiap jurusolek tanpa perlu membanding-bandingkan. Yang penting, Bella happy dan nampak cantik, serta baju dan mekap semua nampak 'compliment' antara satu sama lain. Tak perlu nak gaduh-gaduh, okay?