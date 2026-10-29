Album ATMA Ernie Zakri: Kualiti Diutamakan, Bukan Sekadar Isi Lagu!

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Penyanyi bersuara emas, Ernie Zakri, sekali lagi menjadi tumpuan ramai, kali ini dengan pelancaran album terbaharunya berjudul ATMA. Namun, kemunculan album ini bukan sahaja disambut dengan keterujaan, malah turut disulami kritikan pedas daripada sesetengah pihak. Ada yang mempersoalkan kenapa ATMA hanya memuatkan tujuh buah lagu, siap cakap album ini tak cukup lengkap dan macam terburu-buru nak keluar. Ernie Zakri yang juga pemenang Vokal Terbaik Anugerah Juara Lagu ke-39 (AJL39) dan isteri kepada penyanyi Syamel, akhirnya tampil mempertahankan pendiriannya.

Tak Kisah Jumlah Lagu, Yang Penting Kualiti Itu Sendiri!

Ernie, yang berusia 34 tahun, menegaskan bahawa jumlah lagu dalam sesebuah album tu bukanlah faktor utama yang menentukan tahap kualiti sesebuah karya. Dia percaya, sebaliknya setiap lagu yang dihasilkan perlu ada nilai dan peranan yang tersendiri dalam menyempurnakan keseluruhan album. Bagi Ernie, kebebasan berkarya ini patut diraikan habis-habisan, tak perlu pun nak terikat dengan format konvensional industri muzik yang dah lapuk tu. Yelah, setiap artis kan ada pendekatan kreatif dan hala tuju masing-masing bila nak hasilkan album, takkan semua nak kena ikut acuan sama?

Penyanyi popular ni turut jelaskan, industri muzik sekarang dah banyak beza kalau nak dibandingkan dengan zaman penyanyi senior dulu-dulu. Dulu, memang biasa sangatlah kalau album ada dua belas atau lima belas lagu. Maknanya, nak tak nak, memang kena layanlah semua lagu sampai habis.

Tapi, keadaan sekarang dah lain, bro! Pendengar dah ada berjuta pilihan nak nikmati muzik. Kita boleh pilih mana lagu favourite, melangkau-langkau trek sesuka hati, dan tak payah pun nak dengar keseluruhan album kalau tak suka. Jadi, apa gunanya nak paksa-paksa buat banyak lagu kalau akhirnya pendengar cuma layan yang dia minat je? Ernie turut berpendapat tiada ketetapan khusus pun tentang berapa jumlah lagu yang patut ada dalam album. Semua tu bergantung pada kreativiti dan kesesuaian karya artis. Betul jugak kan, EP pun ada nilai seni dia! Janganlah kita nak letak batasan atau peraturan ketat sangat, sebab kreativiti tu perlukan kebebasan dan ruang untuk berkembang. Yang paling penting, kata Ernie, artis kena yakin dengan hasil kerja sendiri. Kalau ATMA ada tujuh lagu, tujuhlah. Kalau lima lagu, limalah. Simple!

Tiada ‘Filler Songs’ – Hormati Usaha Komposer!

Selain isu jumlah lagu, Ernie Zakri juga menyuarakan pendirian teguhnya yang dia tak setuju langsung dengan amalan masukkan "lagu pengisi" atau filler song semata-mata nak cukupkan jumlah trek dalam album. Setiap lagu yang dihasilkan oleh komposer tu ada nilai dia yang tersendiri dan patutlah diberikan penghargaan sewajarnya, bukannya dijadikan pelengkap kuota semata-mata.

Ernie tidak percaya pada lagu pengisi. Dia dipersoalkan bila ada orang tanya sama ada album ATMA ni ada lagu pengisi ke tak. Bagi Ernie, perkara macam tu tak sepatutnya berlaku. Kenapa nak kena masukkan lagu yang tak ada nilai, cuma nak cukupkan syarat?

Ernie mengaku yang dia sendiri pernah ada beberapa lagu pengisi dalam album-album terdahulu. Dia rasa tak adil bila dah nyanyi lagu tu elok-elok, tapi akhirnya orang tak kenal pun lagu tu.

ATMA – Sebuah Perjalanan Emosi Yang Lengkap

Mengulas lanjut tentang album ATMA ni, isteri Syamel ni menjelaskan yang kesemua tujuh lagu dalam album tu ada kesinambungan dan saling berkait antara satu sama lain. Ibarat sebuah cerita, setiap lagu tu melengkapkan sebuah perjalanan emosi yang cuba disampaikan kepada pendengar.

Sebab tu, Ernie sangat sarankan pendengar untuk menikmati album ATMA mengikut susunan trek dari awal sampai akhir. Kalau tak dengar ikut urutan, mungkin susah nak tangkap keseluruhan naratif yang tersirat dalam setiap lagu. “Tiada lagu pengisi dalam ATMA kerana trek pertama hingga ketujuh merupakan sebahagian daripada jalan cerita album ini,” jelasnya.

So, kalau korang nak faham betul-betul "roh" ATMA ni, janganlah skip lagu!

Jadi, apa pendapat korang? Kuantiti ke kualiti yang lebih penting dalam sesebuah album?