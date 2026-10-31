Akmal Asyraf 'Steady' Je Jadi Rider E-Hailing Bila Job Lakonan Takde: "Tak Ada Apa Nak Berlagak!"

Hiburan

Sebelum ini tular perkongsian pelakon Akmal Asyraf yang memaklumkan dia melakukan kerja sambilan sebagai ‘rider’ e-hailing bagi mencari pendapatan ketika tidak menerima tawaran berlakon sepanjang Ramadan tahun lalu.

Akmal, yang kini berusia 30 tahun, akui pekerjaan separuh masa itulah yang banyak bantu dia selesaikan komitmen kewangan. Bayangkan, masa kita buntu, ada je jalan keluar, kan? Respect!

Akmal berkata dia memang sudah melakukan kerja sambilan itu sebelum KUDRAT 1968: High Council kerana tiada apa yang perlu dia berlagak di dunia ini.

Dia juga menjelaskan yang dia dah tak buat kerja rider tu sekarang. Katanya, dia melakukannya kerana desakan hidup, dan jiwanya memang dalam dunia seni. Memang patutlah dia kejar passion dia.

Perkara ni dikongsi Akmal masa dia ditemui dekat tayangan perdana filem barunya, "KUDRAT 1968: High Council" di TGV KLCC, Kuala Lumpur, pada Isnin lepas.

Yang bestnya, Akmal langsung tak anggap kesusahan yang dia lalui tu sebagai ujian hidup. Sebaliknya, dia nampak ia sebagai sebahagian daripada perjalanan hidup setiap orang. Fikiran positif dia tu patut kita contohi!

Menurutnya, dalam dunia ini ada yang lebih senang dan ada yang lebih susah daripada kita. Memang betul, struggle kita lain-lain, yang penting cara kita hadapinya. Filem "KUDRAT 1968: High Council" ni pun dah mula menemui peminat di pawagam sejak 29 Oktober lepas. Dah tengok ke belum?