Akmal Asyraf Ingatkan Dia Nak Watak Kuda, Tapi Jadi Piji Dalam Kudrat 1968!

Hiburan

Filem Kudrat 1968 memang tengah meletup gila dekat pawagam sekarang ni, kan? Sambutan yang diterima pun bukan kaleng-kaleng, terutamanya daripada peminat setia yang dah follow kisah ni sejak dari versi drama bersiri terhad lagi. Mana taknya, jalan cerita dan lakonan semua power! Jadi, memang tepatlah Oh! Podcast kali ni jemput pelakon utama yang dah berjaya menghidupkan watak Piji, iaitu Akmal Asyraf, untuk kongsi behind the scenes perjalanan seni dia.

Siapa sangka, di sebalik kejayaan dia bawak watak Piji tu, Akmal sebenarnya ada cerita yang agak surprising masa casting filem Kudrat 1968 dulu. Dalam perkongsian dia tu, Akmal mengaku yang dia tertarik sangat dengan watak Kuda dan memang mengidam nak dapatkan watak tu. Seriously lah Akmal? Kita dah imagine dah Akmal tu memang Piji sejati! Tapi, team produksi filem tu lebih nampak Akmal sesuai dengan watak Piji. And let's be honest, memang takde siapa lagi boleh mainkan watak tu sepadu Akmal. Pilihan produksi tu memang sah-sah tak salah!

Dalam episod podcast tu, Akmal tunjuk sisi lain yang rare sangat nak tengok. Mula-mula nampak macam serius je, tapi bila dah rancak bersembang, personaliti dia yang humble, chill, dan rendah diri tu terserlah. Tapi jangan silap, dia ni jenis yang tegas dengan pendirian dan memang tahu apa yang dia nak dalam hidup. Fuh, memang inspirasi betul! Dia juga sempat throwback zaman dia kerja dekat butik bayi sebelum nekat kejar impian nak jadi penghibur. Confirm jalan tu penuh liku, perlukan kesabaran dan pengorbanan yang bukan sikit-sikit. Kagum weh!

Tak cukup dengan tu, Akmal turut kongsi pasal persiapan rapi dia nak jayakan watak Piji, termasuklah cabaran-cabaran yang dihadapi sampai ada masa watak tu terbawa-bawa ke belakang kamera. Bayangkanlah betapa deep nya dia dengan watak tu! Jadi, kalau korang nak selongkar lagi pasal Akmal Asyraf di sebalik watak Piji yang legend dalam Kudrat 1968 tu, wajib sangat-sangatlah tengok perkongsian penuh dia dalam episod terbaru Oh! Podcast! Mesti banyak insight baru yang korang akan dapat.