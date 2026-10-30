Akhirnya Penat Lelah Akmal Asyraf Berbaloi, Watak Piji Dapat Sambutan Padu!

Hiburan

Pelakon Akmal Asyraf meluahkan rasa syukur dan terharu apabila lakonannya sebagai Piji dalam filem KUDRAT 1968: High Council mendapat sambutan luar biasa daripada peminat. Siapa je yang tak kenal Piji sekarang, kan?

Menurut Akmal, pengiktirafan daripada penonton ini memang impian dia sejak enam tahun lalu dia mula aktif dalam industri seni. Mengakui perjalanan sejak 2020 bukan mudah, Akmal kata dia tetap fokus pada kerjaya tanpa terlalu mengharapkan pujian orang ramai. Fuh, mentaliti macam ni baru betul!

"Saya sudah cuba untuk menambat hati daripada penonton sejak saya aktif dalam industri ini. Sekarang baru dapat, jadi saya menghargai setiap mereka yang berterusan menunjukkan sokongan daripada awal. Terima kasih, ini yang saya tunggu," katanya. Memang lama betul penantian dia, guys.

Akmal, yang ditemui di majlis tayangan perdana filem KUDRAT 1968: High Council di TGV Suria KLCC pada Isnin lalu, turut meluahkan rasa syukur kerana bakat dan usahanya kini mula mendapat perhatian peminat hiburan.

Dia memberitahu, kalau kira betul-betul, dia dah terlibat dalam seni sejak bangku sekolah untuk teater, tapi secara rasmi di depan kamera bermula 2020. Katanya, pada tahun keenam ini dia akhirnya diterima ramai.

Dengan populariti yang makin naik, Akmal kata orang dah senang nak cam muka dia, siap ada yang tegur dan ajak bergambar kalau terserempak di tempat awam. Tapi, pelakon filem Malaikat Malam ini janji takkan lupa diri dan akan kekal jadi diri sendiri. Sikap humble ni yang kita suka!

Untuk projek lakonan seterusnya, Akmal kata dia masih terbuka untuk terima tawaran watak sampingan. Menurutnya, watak yang bakal dilakonkan itu pun tidak besar, hanya sokongan sahaja. Dia juga tak ada perancangan masa depan spesifik, cuma ikut arus yang ada.

Nama Akmal memang meletup lepas bawa watak Rafizi dalam siri drama KUDRAT 1968: High Council, yang dah pun cetuskan fenomena kat media sosial. Filem KUDRAT 1968: High Council ini pula adalah prekuel kepada siri fenomena Projek: High Council (2023) dan filem Kahar: Kapla High Council (2024). Filem ini telah mula ditayangkan di pawagam seluruh negara semalam, 29 Oktober.

Patutlah Akmal ni happy sangat, hasil kerja keras dia selama ni dah terbukti padu! Korang dah tengok ke filem ni?