Aisha Retno Yakin Kaki Pulih Sebelum PGLM, Tapi Sakit Masih Ada!

Hiburan

Aduhai, ada saja dugaan yang menimpa penyanyi dan komposer Aisha Retno! Di ambang pementasan teater muzikal Puteri Gunung Ledang The Musical (PGLM), kaki kanan Aisha cedera selepas dia terjatuh di rumah baru-baru ini.

Walaupun masih terasa sakit ketika berjalan, Aisha tetap yakin kakinya akan sempat pulih dan kembali cergas sebelum melangkah ke pentas. Konsert PGLM yang diarahkan oleh pelakon dan pengarah tersohor, Puan Seri Tiara Jacquelina ini bakal diadakan antara 31 Oktober dan 15 November di Pusat Seni Persembahan Jeffrey Cheah (JCPAC), Sunway Square, Malaysia. Tiket untuk pementasan ini, kalau nak tahu, memang ‘panas’ gila sampai licin dalam tempoh dua jam saja selepas jualan dibuka pada 21 Ogos lalu, pukul lapan malam!

Menurut Aisha, kekurangan masa untuk berehat dan pemulihan yang cukup menyebabkan kesakitan masih dirasai. “Mungkin apabila saya berjalan, ia nampak serius, tetapi saya hanya terjatuh dan mungkin disebabkan tiada masa mencukupi untuk pulih, keadaan itu menjadi sedikit teruk,” katanya dalam laman web Berita Harian Malaysia.

Tapi jangan risau, kata Aisha, keadaannya kini okey dan berada dalam jagaan yang baik, dengan mama, keluarga dan orang sekeliling yang sangat mengambil berat tentang keadaannya.

Kecederaan ini kelihatan ketika Aisha berada di AMT 2026 di mana dia dinobatkan sebagai pemenang kategori Selebriti Viral Terhangat. Lepas diumumkan sebagai pemenang, pelantun lagu “Sutera” itu dilihat berjalan perlahan dan agak sukar menaiki tangga. Aisha mengaku dia mula perasan sakit ketika latihan, bukannya terjatuh masa berlatih teater.

Aisha berkata dia masih terasa sakit ketika membuat persembahan lagu Pelesit Kota pada 18 Oktober di AMT 2026, namun dia yakin masih ada seminggu lagi untuk tempoh pemulihan sebelum pementasan PGLM.

Kemenangan di AMT 2026 tu pun satu rezeki besar, kata Aisha, dan ia menyuntik semangat untuk terus berkarya. Dia berjanji akan buat lebih baik lagi dan tidak sabar untuk menghasilkan lebih banyak muzik. Semoga cepat sembuh, Aisha! Kami dah tak sabar nak tengok dia beraksi di pentas PGLM nanti!