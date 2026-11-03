Aisha Retno Pernah Rasa Tak Diterima Dalam Industri, Kecewakan Keluarga

Hiburan

Penyanyi dan komposer bersuara emas, Aisha Retno, baru-baru ini buat pengakuan jujur yang dia pernah lalui fasa yang cukup sukar dalam hidupnya. Fasa yang buat dia rasa macam diri ni tak diterima langsung oleh masyarakat, apatah lagi oleh penggiat industri muzik sendiri. Fuh, pedih dengar!

Aisha kongsi yang pengalaman tu buat dia rasa kecewa gila dengan diri sendiri. Lagi perit bila dia rasa macam dah mengecewakan keluarga dan peminat yang selama ni asyik bagi sokongan tak berbelah bahagi. “Saya pernah berada di satu titik yang membuatkan saya rasa seperti tidak pernah diterima langsung oleh masyarakat atau orang dalam industri. Saya pernah mengecewakan keluarga dan peminat. Ketika itu, saya rasa industri muzik ini bukan untuk saya kerana semuanya terlalu berat untuk dihadapi,” katanya kepada Daniel Cheang masa penggambaran siri ‘Meet Your Idol’ baru-baru ini. Alahai, siapa je tak pernah rasa down macam ni, kan?

Pelantun lagu ‘W.H.U.T’ ni juga cerita, dia dibesarkan dalam keluarga yang memang ada sistem dan pegangan hidup yang kuat. Tapi bila dah meningkat dewasa, of course la dia nak tentukan hala tuju sendiri, nak kejar apa yang dia minat betul-betul. Itu normal la untuk mana-mana anak muda yang ada impian, betul tak?

Malang sekali, perjalanan tu bukan senang macam petik jari. Aisha mengakui ada pihak yang kurang yakin dengan potensi dia, malah ada jugak yang siap cakap impian dia tu terlalu besar nak dicapai. Situasi itu membuatkan dia tertanya-tanya sama ada apa yang dilakukannya selama ini tidak cukup. Kan dah cakap, biasalah tu kalau kita ada impian besar, mesti ada je 'kaki-kaki' yang rasa kita over. Macam mana la nak maju kalau asyik fikir limit ni?

Tapi, Aisha ni jenis yang positif. Dia percaya setiap benda yang berlaku tu ada hikmahnya sendiri. Mungkin masa tu, kejayaan yang dia harapkan tu belum lagi jadi rezeki dia. “Namun, saya rasa mungkin pada ketika itu Allah belum lagi mahu memberikan kejayaan yang kita perlukan,” katanya lagi. Betul jugak tu, kadang bukan tak usaha, tapi timing je belum sampai. Sabar itu indah!

Apa-apa pun, semangat Aisha ni memang patut kita salute! Korang pulak, apa fasa paling susah korang pernah lalui masa nak kejar impian?