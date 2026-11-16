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Penyanyi, Aina Abdul, yang memang kita kenal dengan vokal 'power' dia, baru-baru ini dah jelaskan pendirian dia pasal persembahan-persembahan yang dibawakan di pentas Anugerah Juara Lagu (AJL).

Aina Abdul menegaskan bahawa segala persembahan yang kita tengok atas pentas AJL, dari awal sampai sekarang, semuanya datang dari hasil karya, idea, dan imaginasi dia sendiri. Bukanlah semata-mata nak memenuhi kehendak atau jangkaan sesiapa pun.

Bagi Aina Abdul, pendekatan seni macam ni lah yang jadi sebahagian daripada identiti dan 'brand' dia sebagai seorang anak seni. Dia percaya, kalau setakat nak puaskan hati orang lain, memang takkan mampu bertahan lama dalam industri muzik yang penuh cabaran ni.

“Segala yang saya persembahkan di pentas AJL hingga ke hari ini, bukan atas memenuhi kehendak sesiapa. Itu karya saya, tulisan saya, imaginasi saya,” katanya. Aina Abdul menegaskan di Threads bahawa dia tidak akan boleh bertahan lama jika hanya mahu memuaskan hati orang, dan itulah penjenamaan yang diketengahkannya melalui sosok Aina Abdul.

Kenyataan Aina Abdul ni sebenarnya respons kepada komen seorang pengguna media sosial. Pengguna tu meluahkan rasa bimbang, takut-takut Aina Abdul terlalu berusaha keras nak memenuhi jangkaan semua pihak.

Pengguna media sosial tu berpendapat yang Aina Abdul dah pun melengkapkan elemen alam — air, tanah, api, dan angin — melalui persembahan dia sebelum ni. Jadi, tak perlu lagi nak 'push' sangat penggunaan prop besar, pentas mewah, atau elemen berskala besar untuk tunjukkan kemampuan diri. Kekuatan sebenar Aina Abdul, katanya, terletak pada vokal, penghayatan emosi, dan kehadiran dia atas pentas, tanpa perlukan 'gimmick' atau hiasan tambahan.

Pengguna itu turut menulis bahawa dia pernah mendengar Aina menyanyi seorang diri tanpa prop dan gimik, dan persembahan itu sudah lebih daripada cukup. Individu itu juga berharap Aina Abdul tak perlu la sampai membebankan diri kejar kesempurnaan semata-mata untuk puaskan hati orang ramai, sebab kritikan tu memang akan sentiasa ada walau apa pun yang kita buat.

Walaupun Aina Abdul menghargai keprihatinan dan perhatian yang diberikan, dia tetap menegaskan yang pandangan macam ni perlu diperbetulkan. Ini penting supaya tak timbul tanggapan salah, kononnya segala hasil seni dia tu dibuat demi memenuhi kehendak orang lain.