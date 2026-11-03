Aina Abdul Penutup Pentas Eurovision Asia 2026: Malaysia Boleh!

Hiburan

Penyanyi popular Malaysia, Aina Abdul, akan mengakhiri persembahan di pentas Eurovision Song Contest Asia 2026! Fuh, bukan kaleng-kaleng tau jadi penutup. Aina akan beraksi pada 14 November ini di Bangkok, Thailand, dengan lagu dia, 'Bluest Sky'.

Penganjur pertandingan dah pun umumkan turutan rasmi persembahan melibatkan sebelas peserta dari negara Asia. Diorang akan bersaing hebat untuk rebut trofi sulung pertandingan berprestij ni.

Pertandingan yang bakal berlangsung di One Bangkok Forum tu memang meriah, sebab ia menghimpunkan barisan artis dengan latar belakang seni dan identiti muzik yang berbeza-beza. Ini betul-betul tunjuk kepelbagaian industri hiburan kita kat rantau Asia!

Bukan calang-calang tau peserta yang join — ada penyanyi solo, duo, dan kumpulan. Karya-karya yang dibawakan pun pelbagai genre, dari pop, R&B, balada, muzik rakyat, tradisional, sampai la gabungan elemen kontemporari. Bila pengumuman turutan persembahan keluar, netizen terus meluahkan keterujaan nak tengok Aina kat pentas antarabangsa!

Semua peminat tempatan memang tak sabar nak tengok persembahan Aina dengan 'Bluest Sky' nanti. Peminat menantikan persembahan istimewa yang bakal dibawakan Aina dalam usaha mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa. Jangan lupa, korang boleh tengok live Aina pada 14 November ini bermula jam 9.30 malam di TV3 atau melalui platform penstriman Tonton. Takkan nak miss kut!