Ain Edruce Kongsi Resipi Rumah Tangga Bahagia, Tapi Bab 'Membahan' Suami Tu Lain Cerita!

Hiburan

Siapa je tak kenal Ain Edruce, pengacara, pelakon, model, dan content creator yang suka betul 'membahan' suaminya, Mirul, dalam setiap video baru dia? Usikan spontan dan gurauan bersahaja ni dah jadi trademark dorang kat media sosial.

Tapi, jangan tak tahu, di sebalik gelagat lucu tu, Ain sebenarnya ada pendekatan tersendiri tau dalam melayari bahtera rumah tangga. Yang paling penting, kata Ain, jangan cepat sangat terasa hati dengan pasangan.

Jangan cepat terasa dengan suami. Apa Ain kongsikan ini adalah pendekatan hubungan rumahtangga Ain dan Mirul. Mana yang baik bagi pasangan lain boleh la gunakan.

Betul juga kan? Kita sebagai isteri ni, memang tak dinafikan akan banyak terasa hati, kejap-kejap merajuk, kejap-kejap nak simpan dalam hati. Tak boleh macam tu, geng! Ain percaya, kalau kita nak rumah tangga bahagia, memang tak boleh cepat terasa dengan pasangan. Sebab, bila dah terus simpan, lama-lama nanti 'meletup' la gaduhnya. Lagi haru kalau dapat suami jenis tak reti memujuk, lagi bertoksiklah hubungan tu nanti. Fuh, seram! Jadi, untuk elak semua benda negatif ni, Ain dan Mirul memang amalkan tak cepat terasa hati dengan satu sama lain. Steady!

Oh ya, satu lagi rahsia yang Ain kongsi! Walaupun dalam video dia nampak hebat sangat 'membahan' Mirul, rupanya itu semua depan kamera je. Masa depan kamera sajalah Ain dapat 'bahan' Mirul ya. Lepas saja off kamera, Ain lah selalu jadi mangsanya. Orang saja tak nampak, katanya sambil gelak. Kantoi! Patutlah hubungan dorang nampak sweet je.

Walaupun Mirul dua tahun lebih muda dari Ain, tapi kata Ain, suaminya tu macam 'orang tua' sebab pandai betul nasihat pasal simpan duit. Mirul banyak ajar Ain simpan duit kat ASB, Tabung Haji dan lain-lain untuk masa depan. Dulu Ain tak fikir sangat benda tu, tapi sekarang Mirul banyak bagi kesedaran. Haa, ini baru betul pasangan padu! Bukan setakat gurau senda, bab kewangan pun ambil berat.

Mengintai Fasa Perimenopause: Apa Itu dan Bagaimana Nak Kenal Pasti?

Okay, beralih topik sikit. Tadi Ain kongsi tips rumah tangga, sekarang kita selongkar pula isu yang mungkin ramai wanita hadapi tapi tak tahu. Pernah dengar pasal perimenopause? Ini bukan menopause tau, tapi fasa peralihan sebelum seorang wanita mencapai menopause.

Dalam tempoh perimenopause ni, tahap hormon macam estrogen dan progesteron dalam badan kita mula tak menentu, kejap naik kejap turun, sebelum akhirnya menurun sepenuhnya. Fasa ni boleh berlangsung beberapa tahun, dan biasanya ia bermula sebelum haid kita berhenti sepenuhnya. Bila dah masuk menopause, maksudnya haid dah tak datang langsung selama 12 bulan berturut-turut. Jelas kan bezanya?

Kitaran Haid Tak Konsisten

Salah satu petanda awal perimenopause ialah kitaran haid yang mula buat hal. Kadang-kadang haid datang awal sangat, kadang lambat. Tempoh dia pun boleh jadi lebih panjang atau lebih pendek dari biasa. Paling tak best, ada masa tu haid tak datang langsung! Ini semua sebab hormon estrogen dan progesteron yang tak stabil tu mengganggu proses ovulasi.

Tip: Jangan lupa catat kitaran haid korang setiap bulan. Dari situ kita boleh kenal pasti pola, dan senang nak berbincang dengan doktor nanti.

Sukar Tidur

Rasa susah nak lelap, atau tidur asyik terganggu je? Bangun malam pun kerap sangat, padahal rasa dah cukup tidur tapi badan tetap letih? Ha, ini pun boleh jadi tanda perimenopause tengah datang. Hormon yang kucar-kacir memang boleh kacau sistem tidur kita.

Tip: Cuba amalkan rutin tidur yang tetap. Elakkan tengok telefon sebelum tidur, dan cuba teknik relaksasi macam meditasi untuk tenangkan fikiran.

Hot Flashes (Rasa Panas Mengejut)

Walaupun tak semua wanita alami dari awal, tapi 'hot flashes' ni memang simptom klasik hormon tak stabil. Tiba-tiba je rasa panas membahang kat muka, leher, atau seluruh badan. Kadang-kadang sampai berpeluh malam-malam, memang ganggu tidur habis!

Tip: Pakailah pakaian yang ringan dan selesa. Pastikan minum air secukupnya, dan cuba elakkan makanan pedas atau minuman berkafein untuk kurangkan simptom ni.

Perubahan Mood Mendadak

Perimenopause juga boleh ganggu keseimbangan hormon yang kawal emosi kita. Tu yang jadi mudah marah, cepat sedih, atau rasa cemas tanpa sebab jelas. Emosi boleh naik turun macam roller coaster! Ini memang boleh menjejaskan hubungan dengan orang sekeliling dan produktiviti kita.

Tip: Cari aktiviti yang boleh buat korang relaks, dapatkan sokongan emosi dari orang terdekat, dan jangan segan untuk periksa tahap hormon dengan doktor. Bantuan pakar memang penting!

Cepat Lupa dan Sukar Fokus

Pernah tak masuk satu bilik, tiba-tiba lupa kenapa korang datang situ? Atau asyik lupa letak kunci, telefon kat mana? Ini bukan tanda tua, tapi boleh jadi kesan perimenopause! Hormon estrogen dan progesteron yang tak menentu memang boleh pengaruhi fungsi otak kita.

Tip: Pastikan korang dapat tidur yang berkualiti, tujuh hingga sembilan jam sehari. Amalkan juga senaman ringan 20-30 minit untuk lancarkan aliran darah ke otak.

Perubahan Berat Badan

Tiba-tiba perut dan pinggang mula berisi lemak, padahal diet dan senaman dah jaga? Jangan pelik. Penurunan estrogen boleh ganggu metabolisme dan cara badan kita simpan lemak. Otot pun mula susut perlahan-lahan, jadi pembakaran kalori pun berkurang.

Tip: Fokus pada latihan kekuatan (weight training) untuk kekalkan jisim otot, dan amalkan diet tinggi protein serta serat. Barulah badan kekal cergas dan sihat!

Jadi, baik bab cinta atau kesihatan diri, ilmu tu penting! Kalau Ain ada tips padu untuk rumah tangga, korang pulak ada tips apa nak kongsi?