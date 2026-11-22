Hiburan

Pelakon era 1980-an, Shah Rezza, baru-baru ni bagi 'warning' kat bakat baharu industri kita. Datuk Seri Raja Rezza Shah, atau lebih dikenali sebagai Shah Rezza, 65, menyarankan agar artis muda sekarang ni kena lebih ramah dengan penggiat seni senior, jangan asyik buat hal sendiri je di lokasi!

Shah Rezza, yang juga seorang usahawan dan terkenal dengan filem seperti Ali Setan, perasan ada segelintir pelakon baru ni macam tak ambil inisiatif langsung nak kenal atau timba ilmu dari yang berpengalaman. Seriuslah? Bukan ke ilmu tu lagi power bila dapat dari orang lama yang berpengalaman dalam industri ni? Kita faham, masing-masing ada cara sendiri, tapi sampai tak tegur sapa pun tak boleh juga kan?

"Saya lihat, ada segelintir pelakon baharu sekarang suka buat hal sendiri di set penggambaran. Memang ada bagusnya (menyendiri), tetapi kita kena juga berkenalan dengan penggiat seni senior," katanya. Eh, betul juga kan? Nak introvert ke apa, janganlah sampai sombong sangat, geng! Macam mana nak belajar selok-belok dunia lakonan yang sebenar kalau asyik mendiamkan diri dan tak bergaul? Ilmu lakonan ni bukan setakat depan kamera je, banyak lagi di belakang tabir yang orang lama boleh kongsi.

Lain pula ceritanya masa Shah Rezza mula-mula berlakon pada 1982. Masa tu, dia akui memang muda lagi tapi dia selalu ramah dan bertegur sapa dengan semua orang, termasuklah pelakon senior. Dia siap banding lagi, kebanyakan pelakon baharu sekarang didapati seolah-olah tidak merasakan penting untuk berkenalan dengan artis-artis lama. Agak-agaknya, ilmu lakonan tu terus datang dari TikTok ke atau terus 'download' dari alam siber?

Bagi Shah Rezza, peluang nak kenal dengan pelakon senior dan berpengalaman ni penting gila sebab dari situlah kita boleh timba ilmu dan belajar macam-macam pasal lakonan. "Ketika saya popular dulu, pernah saya pergi ke Singapura atas usaha sendiri hanya untuk bertemu dengan pelakon-pelakon lama seperti A Rahim, Siput Sarawak dan S Kadarisman," katanya. Wow, bayangkan! Terbang sendiri semata-mata nak belajar! Kalau macam tu punya usaha pun ada, kita rasa artis sekarang ni patutlah ambil iktibar sikit, kan? Ilmu tu mahal, bhai, tak datang bergolek.

Dia tak namakan siapa-siapa pun pelakon baharu yang dimaksudkan. Mungkin juga peredaran zaman yang buatkan sikap dan cara kerja orang berubah. Dunia dah moden, tapi adab dan keinginan untuk belajar tu tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Betul tak? Apa pendapat korang?