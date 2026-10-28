Aduh, Siti Nurhaliza Tersadung Masa Latihan! Syukur Muka Beransur Pulih, Kalau Tak Gigi Patah!

Hiburan

Sape je tak terkejut bila dengar Biduanita Negara kita, Datuk Seri Siti Nurhaliza, jatuh masa latihan konsert baru-baru ni? Tapi alhamdulillah, keadaan muka beliau yang lebam tu dah makin beransur pulih. Lega dengar berita ni!

Rupa-rupanya, insiden tu berlaku masa beliau tengah buat aksi melompat guna kain panjang. Aduhai, kaki tersadung terus jatuh tersembam ke lantai! Fuh, dengar pun seram. Lepas jatuh je, Siti Nurhaliza tak tunggu lama, terus ke hospital buat CT scan. Nasib baik takde retak atau pendarahan dalaman, cuma doktor kata lebam dan tisu muka yang luka tu memang ambil masa nak hilang.

Siti Nurhaliza sendiri meluahkan rasa syukur yang teramat sangat. Katanya, “Alhamdulillah Allah masih melindungi sayalah. Itu saja saya bersyukur sebab saya tak jatuh depan. Kalau jatuh depan, gigi saya patah, bibir pecah dan semua kan, lagi ambil masa untuk pulih.” Kan? Memang betul, kalau jatuh tersembam depan, memang ngeri nak bayangkan! Tengoklah, walau muka lebam-lebam, beliau masih boleh menyanyi dan jayakan konsert dengan begitu jayanya. Power betul semangat tu!

Walaupun dah beransur pulih, lebam tu tak hilang sekelip mata. “Alhamdulillah muka saya dah makin beransur pulih, lebam sikit lagi nak hilang sebab kulit saya ini jenis sensitif. Kalau lebam biru itu ambil masa lama nak hilang,” kongsi beliau. Bukan setakat lebam, Siti Nurhaliza juga rasa tisu muka agak keras sebab impak hentakan yang kuat masa terjatuh. Nak bagi pulih sepenuhnya, beliau kena urut. Kesiannya.

Penyanyi lagu Kesuma ni berkongsi cerita insiden dia masa ditemui kat majlis tahlil Allahyarhamah Tun Dr Hasmah di Yayasan Kepimpinan Perdana, Putrajaya pada Rabu. Semoga Biduanita Negara kita ni cepat sembuh sepenuhnya ya! Lepas ni, bila nak buat aksi lasak atas pentas, better pakai pelindung sikit kot? Ke ada idea lain?