Aduh, Izara Aishah Dah Mohon Maaf Kat Lesti Kejora Lepas Isu 'Adab' Team!

Hiburan

Drama media sosial memang tak pernah kering idea! Pelakon jelita Izara Aishah, 34, dilaporkan telah memohon maaf secara terbuka kepada penyanyi Indonesia, Lesti Kejora, susulan teguran Izara terhadap pasukan Lesti yang didakwa kurang beradab. Kes ni jadi panas masa Konsert Gema Bumantara Siti Nurhaliza pada Sabtu lepas.

Izara, atau nama sebenarnya Izara Aishah Hisham, mengakui tegurannya yang dibuat secara terbuka itu mungkin dah mengguris perasaan Lesti dan memberi kesan buruk pada emosi penyanyi tersebut. Menurut Izara, dia sedar bila menegur seseorang sampai tersinggung, itu adalah lebih besar daripada kesalahan orang yang ditegur.

Menerusi hantaran di akaun Threads miliknya pada petang Isnin, Izara menulis, "Dengan itu, saya mohon maaf atas adab saya yang tidak sempurna menegur secara terbuka sehingga mungkin mencetus kesedihan atau lebih teruk menganggu mentalmu Lesti. Sedar ini adalah dosa daripada saya terhadap kamu kerana aku teringat sesungguhnya bila menegur seseorang itu sampai rasa tersinggung adalah lebih besar daripada kesalahan individu yang ditegur. Harap satu hari kamu akan memaafkan insya-Allah."

Izara turut menjelaskan tindakan beliau memadam kenyataan asal yang mengkritik pasukan Lesti itu. Katanya, terlalu banyak salah faham yang timbul dan ada pula pihak yang tidak berkaitan turut terpalit sama. "Mengapa saya padam kenyataan peribadi saya tentang team Lesti? Kerana sudah terlalu banyak yang salah faham dan juga terkait dengan pihak yang tidak berkaitan," jelasnya.

Pelakon itu juga membuat refleksi diri tentang pentingnya 'adab' di media sosial, termasuk ketika menaip di ruang maya. Alahai, betul juga tu kan? Kadang kita terlupa emosi orang bila menaip di alam maya.

Sebelum ini, Izara menerusi akaun Threads beliau memang ada menegur pasukan Lesti yang dikatakan kurang mesra dan nampak macam 'pilih bulu' bila nak bertegur sapa. Siap ada dakwaan yang mereka ni cuma baik dengan individu terkenal atau golongan VIP je. Wah, bukan main lagi ya!

Memang tak dinafikan, bila dah berada di mata umum, setiap pergerakan dan kata-kata selebriti ni akan sentiasa jadi perhatian. Apatah lagi bila melibatkan isu sensitiviti dan 'adab'. Harap isu ni dah selesai elok-eloklah ya, tak naklah gaduh-gaduh lagi. Apa pendapat korang?