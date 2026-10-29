Adira Suhaimi Disuruh Masuk Gegar Vaganza Fantasia? Ni Respon Padu Dia!

Hiburan

Nama Adira Suhaimi kini tengah viral disebut-sebut netizen sebagai calon pilihan untuk menyertai program realiti nyanyian paling ditunggu, Gegar Vaganza Fantasia (GVF).

Penyanyi bersuara padu ini, meluahkan rasa terima kasih tak terhingga kepada peminat yang masih mengingatinya sebagai bekas peserta Akademi Fantasia. Siapa je tak gembira bila nama dia naik balik untuk pentas realiti, kan?

Tapi, jangan overthinking dulu, gais! Adira berkata, “Saya ada dengar nama disebut-sebut. Alhamdulillah, masih ada lagi yang mengingati saya sebagai peserta Akademi Fantasia. Buat masa sekarang, tidak ada pengesahan yang boleh saya buat.” So, belum ada official confirmation lagi, ya.

Lagipun, katanya baru je tamat program TTMM, jadi nak fokus dekat anak-anak dulu. Tapi, Adira tak tolak langsung kalau rezeki datang bergolek dan masa pun mengizinkan. Katanya, kalau ada rezeki dan masa mengizinkan, why not. Pergh, ayat macam bagi harapan tu!

Netizen memang dah lama ‘aim’ dia untuk GV musim ke-13 atau GVF ni, nak lengkapkan lineup peserta baru. Jadi, kalau betul dia masuk, rasa-rasa Adira boleh gegarkan pentas GVF tak?