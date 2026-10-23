Achey Tak Nak Gelak Je? Pertaruh Bakat Nyanyian Dengan Single 'Gadis Ayu'!

Hiburan

Ingat Achey tu pandai melawak je ke? Haa, silap besar! Kali ini, Mohd Nasir Hamzah atau lebih dikenali sebagai Achey, nekad nak buang label pelawak semata-mata dengan single terbarunya, 'Gadis Ayu'. Karya ciptaan sepenuhnya oleh Achey ini menggabungkan melodi rancak dengan penceritaan cinta yang memang unik.

Lagu yang diterbitkan di bawah syarikat rakaman 1711 Music ini bukan saja menonjolkan sisi kreatif Achey sebagai komposer dan penulis lirik, tapi juga jadi platform untuk dia teroka genre muzik yang lebih santai. Kata Achey, dia tak nak terikat dengan musim perayaan je lagi.

Menariknya, 'Gadis Ayu' dihasilkan berdasarkan imaginasi semata-mata, bukan dari pengalaman peribadi Achey tau! Kisahnya, tentang seorang lelaki yang susah sangat nak lupakan pertemuan pertama dengan seorang wanita dalam situasi yang agak memalukan.

Bagi Achey, status pelawak tak patut jadi penghalang untuk sesiapa teroka cabang seni lain, asalkan ada minat yang mendalam. "Pada saya, seorang pelawak tidak semestinya hanya tahu melawak. Kita mempunyai pelbagai bakat dan minat yang boleh diterokai. Kalau kita terlalu memikirkan pandangan orang, sampai bila-bila kita tidak akan bergerak ke hadapan," ujarnya lagi, sambil menghargai kepercayaan 1711 Music sejak awal.

Mengenai persaingan dalam industri muzik yang makin sengit, Achey takde la kejar populariti segera. Dia lebih fokus nak hasilkan karya berkualiti dan jaga peminat setia yang sentiasa menyokong perjalanan seninya.

Single 'Gadis Ayu' terbitan 1711 Music dah mula distrim di semua platform muzik digital. Korang boleh layan muzik video rasminya dekat saluran YouTube Seventeen Eleven Music. Jangan kata dia tak payung!

Jadi, dah tiba masanya kita tengok Achey beraksi di pentas nyanyian pula. Ada can jadi penyanyi nombor satu negara tak agaknya?