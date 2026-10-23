Zul Ariffin tak kisah berjambang demi watak Yong dalam BALING

Hiburan

Uish, lain macam penampilan pelakon Zul Ariffin sekarang! Nampak makin 'gentleman' tapi dalam masa yang sama, serius memanjang. Ini semua demi watak utama sebagai Yong dalam filem terbaru, BALING, arahan Anwari Ashraf. Kalau tengok gambar, memang padu betul jambangnya!

Zul Ariffin, 39, atau nama sebenarnya Zulkifli Ariffin, kini sedang ‘bertapa’ di Kedah untuk penggambaran filem tersebut. Dah dua bulan dia mengharungi cabaran penggambaran yang katanya sangat menguji kru produksi sebab banyak kepayahan di lokasi. Mengenai imej berjambang ini, Zul Ariffin menjelaskan, “Imej berjambang macam ini, penampilan saya untuk filem baharu, BALING. Kini sudah dua bulan juga sebenarnya saya berada di Baling, Kedah untuk penggambaran filem yang belum lagi selesai.” Fuh, memang komited habis!

Dia juga tak kisah nak tampil dengan macam-macam gaya, asalkan demi watak. Sebagai seorang pelakon, Zul Ariffin menegaskan dia akan ‘pulun’ habis-habisan selagi proses penggambaran belum tamat. Dia tak nak menyesal bila dah habis kerja nanti. Katanya, semua yang sepatutnya untuk kerja akan dibuat. Sampai bila imej berjambang ni akan kekal, itu katanya 'tergantung'. Kalau ada tawaran lain dan kena tukar imej lagi, dia onz je.

Zul Ariffin percaya, lakonan adalah kerjaya yang dia minat, dan untuk itu dia perlu komited serta kena ada 'effort' kreativiti. Nampak sangat dia betul-betul bersungguh nak bagi yang terbaik untuk setiap watak.

Tapi, dalam kesungguhan tu, ada pula yang menyentuh pasal raut wajah Zul yang selalu nampak serius. Ada khabar angin yang kata muka dia serius sangat sampai segelintir pengarah pun segan atau takut nak minta dia ulang babak. Haa, biar betul? Serius sangat ke dia ni?

Menjawab dakwaan tersebut, Zul Ariffin bersahaja, “Takut?, serius sangat dan nampak garang ke?. Tak ada pun, saya biasa sahaja. Mungkin sebab kadang-kadang sahaja nampak garang kot. Sebab, kalau saya betul-betul garang, lebih baik saya kerja di Jabatan Penjara.” Dia menambah, dia tu pelakon, bukannya pegawai polis betul-betul pun. Cuma, mungkin cara dia bekerja tu memang nampak serius sebab nak hasilkan karya yang terbaik. So, korang rasa betul ke Zul Ariffin ni 'garang' sangat sampai orang lain takut?