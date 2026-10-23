Josiah Hogan Terkilan Nasib Artis Veteran, Bersimpati Dengan Syanie

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Josiah Hogan, pelakon berusia 40 tahun, meluahkan rasa terkilan dengan segelintir pihak dalam industri seni yang dilihat kurang menghargai keringat anak seni veteran. Katanya, selepas berpuluh tahun berjasa dalam dunia lakonan, para pelakon berpengalaman ini patut dijaga kebajikan mereka.

Memang betul pun, kerja pelakon ni bukannya senang. Mereka laburkan masa dan tenaga sampai 15, 20, malah 30 tahun dalam industri. Tapi kalau tiba-tiba di penghujung fasa itu dah 'sendu', memang susah nak patah balik. Betul tak?

"Industri kita ini sepatutnya berlandaskan kepercayaan, di mana bila sudah lama esok, insya-Allah akan dibayar mengikut piawaian yang sewajarnya. Tetapi yang menyedihkan, kepercayaan yang kita berikan itu tidak dipenuhi oleh pemain industri," kata Josiah.

Josiah juga menyentuh isu pelawak dan pelakon Syanie yang baru-baru ini dikecam di platform Threads selepas mendedahkan pernah ditawarkan bayaran serendah RM500 sehari untuk penggambaran. Kalau kita pun dengar, memang rasa, haih. Bukan main-main tau jumlah yang dicadangkan tu.

Dia menganggap situasi ini sebagai ujian, namun tetap bersimpati dengan Syanie. "Sudah tentu perkara begini tidak patut berlaku," tambahnya.

Josiah mencadangkan agar pihak penerbitan tidak hanya mengejar pelakon yang jadualnya sentiasa padat. Sebaliknya, beri peluang kepada pelakon berpengalaman yang ada kelapangan waktu. Mana tahu, dengan minda yang lebih lapang dan fokus mendalami watak, mereka boleh buat sesuatu yang 'meletup' dan jadi tular? Macam di Hollywood lah, katanya, pilihan kedua atau ketiga itulah yang akhirnya melariskan sesebuah filem. Kenapa tak cuba beri kepercayaan kepada mereka yang sedia ada, dan dah tentu-tentu ada pengalaman gila-gila?