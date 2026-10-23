Pak Nil Kongsi Rahsia Power Komunikasi: Dari Kim K Sampai Korang Jadi Pilihan!

Hiburan

Pernah rasa lidah kelu bila nak cakap dalam bahasa Inggeris, apatah lagi kalau kena berdepan dengan bintang Hollywood? Ikon penyiaran negara, Datuk Aznil Haji Nawawi, pun pernah melaluinya.

Pak Nil sendiri pernah berdepan cabaran keyakinan macam ni, sebelum dapat peluang keemasan sampai ke Hollywood. Antara pengalaman paling gempak bila dia jadi hos jemputan untuk E! News kat Los Angeles dan temu bual bintang realiti paling terkenal, Kim Kardashian! Fuh, bayangkan! Detik istimewa ni jadi antara detik istimewa dalam perjalanan kerjaya penyiaran Pak Nil yang dah menjangkau lebih empat dekad.

Kini, Pak Nil bakal berkongsi ilmu dan pengalamannya menerusi program, SHOW ADA KELAS — The Signature Communication Experience. Program komunikasi profesional ni diperkenalkan buat julung kali oleh Icon Entertainment.

SHOW ADA KELAS ni bukan setakat sembang kosong. Ia nak buktikan komunikasi tu skill yang boleh diasah, bukan bergantung harap pada bakat semula jadi semata-mata. Program ni bakal berlangsung pada 28 November 2026, dari jam 3 petang sampai 5 petang di Plenary Theatre, KLCC. Mantap!

Program ni ada lima modul utama yang korang akan didedahkan:

Komunikasi Bermula Dengan Keyakinan:

Seni Berkomunikasi Yang Meyakinkan:

Executive Presence:

Storytelling Yang Berkesan:

Menjadi Individu Yang Dipilih:

Antara skill yang akan diajar termasuklah teknik nak atasi gugup bila bercakap, cara guna bahasa badan dengan betul, kawalan suara, penyusunan mesej yang kemas, cara buat pembentangan yang superb, serta cara membina penjenamaan diri dan kredibiliti profesional. Kira pakej lengkaplah!

Yang paling best, program ni guna pendekatan ‘edutainment’, gabungan pendidikan dan hiburan. Ada demonstrasi, latihan praktikal, dan sesi interaktif. Memang tak bosanlah nanti. Menurut Pak Nil, program ni bukan nak ajar jadi popular, tapi nak ajar cara jadi individu yang dipercayai dan jadi pilihan orang. Kata Pak Nil, “Dalam SHOW ADA KELAS — The Signature Communication Experience juga saya tidak mengajar cara bercakap tapi mengajar cara didengar.” Kan dah kata, power!

Pengasas Icon Entertainment, Iman Tang, pun cakap program ni memang menarik sebab gabungan ilmu, humor, dan interaksi jadikan program ni satu pendekatan menarik untuk belajar kemahiran komunikasi secara praktikal. Sasaran utama dia? Ramai gila! Dari penjawat awam, eksekutif korporat, usahawan, pelajar universiti, guru, pensyarah, pemimpin belia sampailah pencipta kandungan. Semua boleh join!

Kalau nak tahu harga tiket, ada dua pilihan: RM288 dan RM388. Ada pilihan tambahan kalau korang nak e-sijil (RM50), sijil fizikal (RM100), atau sesi Meet & Greet (RM200). Wah, berbaloi ni! Tiket boleh beli kat Ticket2U, www.ticket2u.com.my/showadakelas. Jangan lepaskan peluang keemasan ni, kalau dah Pak Nil sendiri ajar, memang ada kelas lah kan?