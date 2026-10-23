Nama Elok Jadi Ruhanat? Ruhainies Terkilan Netizen Ubah Nama, Tuntut Saman RM3 Juta!

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Pelakon Ruhainies, kini berdepan isu nama panggilannya sering dicalar dengan gelaran jelik 'Ruhanat' oleh netizen di media sosial. Isu ini sudah berlarutan selama tiga tahun, dan Ruhainies, atau nama sebenarnya Nur Ruhainies Farehah Zainul Ilyas, meluahkan rasa terkilan yang mendalam terhadap tindakan tersebut.

Ruhainies berkata lebih menyakitkan hatinya apabila gelaran 'Ruhanat' terus digunakan dan menjadi ikutan lebih ramai netizen. Beliau menegaskan bahawa ibu bapanya memberikan nama yang baik dan mempunyai maksud yang baik. “Kalau baca komen yang paling menggores hati adalah apabila mereka mengubah nama saya kepada gelaran ‘Ruhanat’,” ujarnya, menggambarkan betapa mendalamnya kesan kata-kata tersebut. Walaupun masih belum mengenal pasti siapa individu yang memulakan gelaran tersebut, tindakan netizen yang terus mengikut dan menyebarkannya selama tiga tahun ini ternyata amat mengecewakan.

Bukan Sekadar Gelaran, Tetapi 'Clickbait' dan 'Rage Bait'

Bukan setakat melukakan hati, Ruhainies turut mendedahkan bahawa segelintir pihak sengaja mempergunakan namanya demi meraih perhatian dan keuntungan peribadi di media sosial. Beliau mendakwa namanya sering dijadikan 'clickbait' atau 'rage bait' untuk meningkatkan keterlibatan (engagement) akaun mereka. Menurutnya, ia dilakukan untuk menjual produk atau pautan 'affiliate'. Beliau meminta pihak terlibat memikirkan kesan terhadap emosi mangsa fitnah dan hukum hakam.

Meskipun berdepan dengan ujian yang berat ini, Ruhainies memilih untuk menghadapinya dengan reda dan mencari hikmah di sebalik setiap dugaan. Beliau berkata setiap dugaan ada hikmah. Sepanjang 34 tahun hidup, terlalu banyak nikmat yang Allah berikan dan beliau menganggap ujian ini sebagai proses pembelajaran hidup. Beliau malah melihat sisi positif, menyatakan bahawa selepas menghadapi dugaan ini, banyak rezeki dan kehadiran individu-individu baik yang datang mengisi kehidupannya. Hikmah terbesar yang beliau peroleh adalah peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjadi individu yang lebih matang, serta lebih menghargai orang-orang di sekelilingnya.

Hak Pertahankan Diri Tanpa Tunggu Giliran

Menjawab tuduhan yang mendakwa beliau sengaja membangkitkan isu ini secara tiba-tiba, Ruhainies dengan tegas mempertahankan haknya untuk membela diri tanpa perlu menunggu masa yang sesuai atau memikirkan jadual pihak lain. Beliau mempersoalkan kewajaran menunggu masa orang lain yang mempunyai acara, dan berkata tidak adil baginya menunggu minggu depan atau tahun depan untuk mengambil tindakan. Ruhainies menekankan bahawa beliau perlu berfikir untuk diri sendiri dan bertanya siapa lagi yang akan membantunya jika bukan dirinya sendiri.

Tindakan Ruhainies ini turut disokong oleh peguam yang mewakilinya, Mohd. Haizal Ayop. Mohd. Haizal menjelaskan bahawa memfailkan tuntutan sekarang adalah penting untuk menunjukkan keseriusan pihak mereka. Beliau bimbang jika tindakan ditangguh, masyarakat dan pihak berkuasa akan mempersoalkan kesungguhan mereka dalam menangani kes fitnah ini, terutamanya memandangkan isu fitnah itu timbul pada 10 Oktober 2026 lalu. Tambahan pula, seorang lagi wakil peguam, Fakhrul Azman Abu Hasan dari Tetuan Azainie & Fakhrul, menegaskan bahawa tindakan undang-undang perlu diambil untuk menolak tanggapan bahawa anak guam mereka bersetuju dengan fitnah yang disebarkan. Jika dibiarkan, ini boleh ditafsirkan sebagai penerimaan terhadap tuduhan. Oleh itu, tindakan diambil dalam tempoh yang munasabah, sementara isu masih hangat diperkatakan.

Menerusi tuntutan yang telah difailkan, Ruhainies telah mengenal pasti tiga individu yang bertanggungjawab mencetuskan fitnah terhadapnya, melibatkan tuduhan kononnya beliau menjalin hubungan dengan seorang individu kenamaan. Pihak-pihak yang dinamakan ini diminta untuk memenuhi beberapa syarat penting. Pertama, mereka perlu memohon maaf secara terbuka kepada Ruhainies. Kedua, mereka diwajibkan untuk memberikan aku janji, yang merangkumi tindakan memadamkan kenyataan fitnah yang telah disebarkan serta menghentikan segala bentuk tohmahan di masa hadapan. Akhirnya, mereka juga dikehendaki untuk menanggung segala kos guaman yang berkaitan dengan kes ini. Ruhainies menetapkan tempoh tujuh hari bagi ketiga-tiga individu ini untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sekiranya gagal berbuat demikian dalam tempoh yang diberikan, Ruhainies akan meneruskan tindakan saman ganti rugi bernilai RM3 juta.