Bukan Biashe-Biashe! Syamim Freida Kongsi Keakraban dengan Bella Astillah: “Dia Wanita Besi!”

Selebriti

Persahabatan sejati tak semestinya kena tayang selalu dekat media sosial, betul tak, guys? Bagi pelakon Toh Puan Syamim Freida, dia lebih suka simpan cerita dan memori manis dengan sahabat baiknya sebagai sesuatu yang peribadi dan berharga. Nampak 'rare' sikit pendekatan dia ni, tapi itu lah cara Syamim menjaga privasi hubungan dengan penyanyi dan pelakon Bella Astillah.

Hubungan Syamim dan Bella ni sebenarnya dah lama terjalin, siap sebelum masing-masing mendirikan rumah tangga lagi. Walaupun kalau scroll Instagram tak selalu nampak diorang berdua, Syamim kata dia sentiasa ada di sisi Bella bila-bila masa sahaja diperlukan. Tak hairanlah kalau Syamim, yang berusia 35 tahun tu, adalah salah seorang 'pengapit wanita' pilihan Bella masa majlis perkahwinan Bella dengan Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, baru-baru ini. Ini memang bukti persahabatan diorang bukan kaleng-kaleng, siap boleh jadi tulang belakang di hari penting sahabat!

“Mungkin orang nampak kami jarang bersama, tetapi sebenarnya saya sentiasa ada untuk Bella kalau apa-apa berlaku,” kongsi Syamim. Dalam dunia yang semua benda viral dan nak kena share di media sosial ni, Syamim memilih jalan yang berbeza. Bagi dia, bukan semua benda perlu orang tahu, lebih-lebih lagi bila bab persahabatan. Mana taknya, ikhlas ke tak bukan diukur dengan berapa banyak gambar kita post kan?

Bella: Wanita Besi Sejati di Mata Syamim

Lebih dari sekadar kawan lama, Bella Astillah ni memang ada tempat istimewa dalam hati Syamim. Syamim sendiri dah saksikan macam mana Bella berdepan dengan macam-macam fasa dalam hidup. Walaupun Bella nampak lemah lembut dan baik hati dari luaran, Syamim sebenarnya sifatkan sahabatnya tu sebagai seorang wanita yang ada ketahanan diri luar biasa. Memang padu!

Syamim menyifatkan Bella sebagai wanita yang sangat kuat, menakjubkan, bijak dan sangat berdedikasi, dan tak segan silu melabelnya “wanita besi, kuat luar dan dalam.” Kekaguman Syamim ni timbul dari rasa syukur bila dia tengok Bella akhirnya jumpa kebahagiaan dengan insan yang Syamim yakin boleh hargai dan jaga sahabatnya dengan baik. Rasa bangga tu mesti meluap-luap kan!

Pesan Syamim Untuk Pasangan Pengantin Baru

Syamim mengaku dia sangat gembira dan bangga dengan Bella. Dia confirm YB Syed Saddiq akan jaga Bella elok-elok, dan dia pun terharu sebab Bella dah jumpa orang yang menghargai dirinya. Melihat Bella melangkah ke fasa baru kehidupan berumah tangga, Syamim turut sempat bagi pesanan yang bernas untuk pasangan tu. Bukan sekadar tentang kongsi hari bahagia je, tapi juga kesediaan untuk sentiasa memahami pasangan bila berdepan dengan perbezaan dan cabaran.

Pesan Syamim, komunikasi dan kesabaran ni penting gila supaya apa-apa persoalan dapat diselesaikan bersama, bukan dibiarkan jadi barah dalam hubungan. Katanya, dalam perkahwinan, pasangan perlu sentiasa mendoakan yang terbaik untuk satu sama lain, banyak bersabar dan berkomunikasi. “Walau apa pun yang terjadi, kita perlu terus memilih orang yang sama,” ujarnya. Nasihat ni bukan untuk Bella dan Syed Saddiq je tau, tapi untuk semua pasangan yang nak kekal 'steady' sampai bila-bila. Betul tak?