Rumah RM1.1 Juta Black Hanifah Belum Berjual: Bukan Kejar Untung, Cuma Nak Lepaskan Batuk Di Tangga!

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Rumah milik penyanyi Black Hanifah di Bandar Saujana Utama, Sungai Buloh, Selangor, masih belum menemui pembeli. Namun, Black, atau nama sebenarnya Hanifah Muhammad Hanafiah, 39, nampak tenang dan langsung tak panik dengan situasi tersebut.

Black berhasrat menjual kediaman itu bukan semata-mata untuk meraih keuntungan, sebaliknya mahu melepaskan rumah yang jarang didudukinya.

Bukan Kejar Untung, Tapi Ketenangan Hati

Menurut Black, dia tidaklah begitu terdesak untuk menjual rumah tersebut. Kerap kali dia perlu pulang ke ibu kota Kuala Lumpur atas urusan kerja, jadi jika rumah itu masih belum bertukar tangan pun, tiada masalah baginya.

Katanya, rumah itu masih belum terjual, tetapi dia tidak kisah kerana kerap pulang ke Kuala Lumpur.

Mencari Pasangan 'Cinta Baru' Untuk Rumah Impian

Menariknya, Black bukan hanya mencari pembeli yang ada duit tunai, tetapi dia juga ada kriteria unik untuk bakal pemilik rumahnya. Kalau ada pasangan muda yang baru nak bina mahligai cinta, haa, itulah target utama Black. Betul-betul sweet ni, siap fikirkan kebahagiaan orang lain!

Kalau masih ada yang berminat, dia mencari pasangan yang baru mahu memulakan kehidupan bersama. Ini jelas menunjukkan bahawa bagi Black, melepaskan rumah kesayangannya itu lebih kepada mencari 'penjaga' yang sesuai, bukannya semata-mata untuk menambahkan isi koceknya. Dia sendiri berterus terang, “Saya jual bukan nak untung, cukup sekadar melepaskan batuk di tangga.” Dia memang tak jadikan urusan jual beli rumah sebagai perniagaan utamanya.

Harga RM1.1 Juta Termasuk Ubah Suai, Masih Boleh Bincang!

Bercakap pasal harga, Black memang dah letak tanda harga yang agak lumayan, sekitar RM1.1 juta. Tapi harga tu bukannya 'pure' harga rumah kosong tau. Ia sudah termasuk sekali dengan kos pengubahsuaian yang telah dilakukan oleh Black. Agak-agak, banyak mana lah agaknya dia dah laburkan untuk make over rumah tu kan?

Walaupun dah letak harga tu, Black tetap terbuka untuk berunding dengan bakal pembeli yang berminat. Dia tak rigid langsung bab harga ni sebab, seperti yang disebutnya, bisnes hartanah ini bukannya main source of income dia. Memang jarang jumpa selebriti yang semudah ini bab jual beli, kan? Patutlah tak stress sangat kalau rumah belum terjual, hatinya memang dah tenang dari awal.