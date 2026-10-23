Konsert Akhir Ella: “Sidang Penutup” Bakal Satukan Ratu Rock, Yuna & Ziana Zain!

Hiburan

Peminat yang dah lama berteka-teki, persoalan korang dah terjawab! Pengumuman rasmi untuk konsert “Majlis Tertinggi Rockqueen Ella: Sidang Penutup” dibuat pada 20 Oktober lalu, di The Saujana Hotel Kuala Lumpur. Ini bukan sahaja konsert penutup siri Majlis Tertinggi Rockqueen 2026, tapi juga pementasan yang Ella sendiri idamkan sebelum tahun ini melabuhkan tirai.

Siri Ratu Rock ini mencatat sambutan besar tahun ini. Bermula dengan gegaran di TM Stadium Nasional Bukit Jalil yang menarik perhatian 55,000 peminat, kemudian diteruskan ke Singapura dengan lebih 5,000 peminat dan tak lupa di Pulau Pinang yang dihadiri 10,000 penonton. Jumlahnya? Lebih 70,000 fans tegar Ella dah menyaksikan kehebatan beliau sepanjang tahun ini!

Ini Bukan Konsert Biasa-Biasa, Ini Majlis Penghargaan!

“Sidang Penutup” ini dirancang khas sebagai malam penghargaan buat semua peminat setia yang tak pernah jemu menyokong perjalanan seni Ella yang dah lebih empat dekad. Ella sendiri pun mengakui, tahun ini memang tahun yang luar biasa dan penuh makna. Dari Bukit Jalil, ke Singapura, lepas tu Pulau Pinang, dia memang bersyukur sangat sebab masih diberi peluang untuk bertemu dan berkongsi muzik dengan peminat yang ramai gila.

Menurut Ella, setiap perjalanan ada penghujungnya dan setiap cerita ada bab terakhirnya, lalu beliau mahu Sidang Penutup menjadi malam yang benar-benar istimewa dengan penuh kegembiraan, kasih sayang dan kenangan untuk semua.

Bila Rock Bertemu Pop: Ella, Yuna & Ziana Zain!

Antara tarikan paling utama dan paling membuatkan kita terjerit-jerit teruja ialah gabungan mantap Ella, Yuna dan Datuk Ziana Zain di atas satu pentas! Tiga penyanyi wanita dengan latar muzik dan generasi berbeza bakal berkongsi pentas. Ini peluang keemasan nak tengok tiga penyanyi wanita ini bergabung tenaga!

Penglibatan Yuna pula memang dijangka akan menyuntik elemen kontemporari dalam identiti rock Ella. Mana tidaknya, Yuna bukan sahaja penyanyi, tapi juga penulis lagu yang dah berjaya bina nama di peringkat antarabangsa. Menurut Capt Azhar, Pengarah Jenama Rockqueen, pemilihan artis undangan dibuat berdasarkan keunikan bakat dan keserasian mereka yang saling menghargai. Jadi, ini memang peluang kedua untuk peminat di Kuala Lumpur yang terlepas persembahan mereka di Pulau Pinang untuk merasa pengalaman yang sama!

Peminat Jadi Co-Producer Konsert? Memang Rare!

Nak lagi gempak? Penganjur konsert ni memperkenalkan konsep “Audience Choice”! Ini bermakna, peminat berpeluang untuk beri pilihan terhadap tema persembahan, senarai lagu, dan beberapa elemen kejutan lain. Wow, ini betul-betul lain daripada yang lain! Kita boleh jadi macam co-producer konsert sendiri. Keeran D, Ketua Projek Khas Hitman Solutions, kata inisiatif ini buka ruang kepada peminat untuk terlibat sama dalam membentuk persembahan penutup siri ini. Dia nak semua yang hadir rasa malam konsert tu juga milik mereka, sebab tanpa peminat, memang takkan ada kejayaan macam sekarang.

Keeran D juga menyatakan bahawa kejayaan siri konsert ini turut membawa mesej “Peace.Love.Rindu” kepada masyarakat, bukan sekadar atas pentas tapi juga melalui sumbangan kepada organisasi kebajikan. Bagi mereka, kejayaan konsert bukan hanya pada jumlah penonton, tapi juga impak yang dibawa kepada masyarakat. Respeklah! Beliau turut mengiktiraf Ella sebagai satu-satunya Ratu Rock negara yang telah berdedikasi lebih empat dekad kepada muzik tanah air, menyifatkan penerimaan Anugerah Sri Wirama sebagai pengiktirafan yang sangat bermakna dan selayaknya untuk Ella.

Bagi korang yang dah tak sabar nak grab tiket, jualan tiket untuk “Majlis Tertinggi Rockqueen Ella: Sidang Penutup” dah mula dijual pada 22 Oktober 2026, Khamis lalu, dengan harga bermula dari RM179. Cepat-cepat layari www.hitmanlive.com sebelum habis! Jangan terlepas peluang jadi sebahagian daripada sejarah konsert ni, okay?

Korang rasa apa lagu yang wajib ada dalam senarai Audience Choice nanti?