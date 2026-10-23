Ara Johari Bertahan Sedekad Dalam Industri: Enggan Mengalah Walau Duit Tak Ada!

Hiburan

Tak sangka kan, penyanyi Ara Johari yang bermula dari Akademi Fantasia (AF) 2016, kini dah cecah sedekad dalam industri seni? Sepanjang tempoh itu, macam-macam cabaran jatuh bangun yang dia lalui. Mengakui tak pernah terlintas pun nak tinggalkan kerjaya nyanyian, Ara nekad takkan mudah putus asa bila ada lagu yang tak diterima pendengar. Bukan calang-calang semangat ni, guys!

Sedekad Dalam Industri, Bukan Calang-Calang!

Ara Johari jujur mengakui, tak pernah dia terfikir boleh bertahan sejauh ini. Dia mengakui pelbagai ujian pernah dilaluinya sebagai anak seni dan semuanya dilalui dengan bertahan. Fuh, memang power betul mentaliti dia!

Tambah Ara lagi, dia masih belum rasa berada di tahap yang selesa atau kukuh dalam industri. Dia berterus-terang pernah berdepan masalah kewangan, terutama bila tiada tawaran kerja masa Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dulu. Bayangkanlah betapa mencabarnya situasi tu, kan? Tapi, syukurlah rezekinya mula bertambah baik sejak 2024, dan kini dia mampu hasilkan lagu, muzik video, malah rancang showcase sendiri. Memang ada hikmah di sebalik kesusahan.

Filosofi Ara: Jangan Mengalah!

Apa rahsia Ara Johari terus bertahan? Dia kongsikan yang dia seorang yang cepat 'move on', suka belajar benda baru dan sentiasa berusaha jadi kreatif dalam berkarya. Minatnya pada seni ni dah berputik sejak kecil lagi, waktu dia mula menyanyi masa umur 10 tahun. Jadi, memang tak hairanlah kalau dia tak nak mengalah! Bagi Ara, ramai orang di luar sana teringin nak ceburi seni tapi tak ada peluang, jadi kenapa dia yang dah ada peluang nak sia-siakan?

Baginya, tiada wang atau tawaran kerja bukan alasan untuk berhenti melakukan sesuatu yang disukai. Pesanan dia, kalau lagu tak ‘hits’ pun tak mengapa, cuba lagi yang lain. Selagi tak berjaya, teruskan mencuba sebab dia percaya rezeki tak pernah salah alamat.

Single Baharu & Projek Dengan Hun Haqeem

Baru-baru ini, Ara melancarkan single terbaharunya, “Kisah Yang Hampir Sempurna”. Untuk muzik video lagu ni, Ara bekerjasama semula dengan pelakon kacak, Hun Haqeem. Mereka memang dah lama kenal dan bersahabat baik, malah Hun pun pernah jadi model untuk muzik video lagu Ara, “Sudah”, yang keluar Oktober 2023. Senang cerita, memang serasi bekerjasama!

Lagu “Kisah Yang Hampir Sempurna” ni mengisahkan tentang cinta yang tak kesampaian, tapi bukan sebab orang ketiga tau, sebaliknya ada faktor lain dalam hubungan tu. Putus cinta ni memang ada banyak sebab, kadang kita je tak perasan. Lagu ni hasil ciptaan bersama komposer Aepul Roza dan Daus Drama Band, dan yang bestnya, Ara sendiri dapat peluang sumbang idea dan tulis lirik. Dia anggap ni satu cabaran yang menyeronokkan sebab dia memang minat menulis. Harapan Ara, lagu ni akan diterima baik pendengar dan berpeluang bertanding di Anugerah Juara Lagu (AJL) tahun depan.

Impian Showcase Jadi Kenyataan!

Selepas sedekad berjuang, akhirnya impian Ara Johari untuk mengadakan showcase istimewa buat peminat bakal terlaksana! Bertajuk “Showcase Sedekad BersuAra Johari”, ia akan berlangsung pada 30 November 2026 di Robert's Theater, The Campus Ampang. Ara mensasarkan kira-kira 500 peminat saja untuk sesi yang ‘intimate’ dan eksklusif ni.

Paling menarik, Ara sendiri yang tampung kos penganjuran showcase ni dengan kewangan peribadi. Tabik spring lah! Walaupun dia akui bukan jumlah yang kecil, dia kini sedang berusaha mencari penaja yang berminat untuk bekerjasama. Idea nama “Sedekad BersuAra Johari” pun datang dari seorang peminat di Threads, menunjukkan betapa rapatnya Ara dengan penyokongnya. Senarai lagu untuk showcase masih dalam perbincangan, tapi Ara pasti akan ambil kira pandangan peminat yang dianggapnya sebagai tulang belakang karier seni dia. Fuh, semangat betul Ara ni, memang patut dicontohi! Korang dah ready ke nak pergi showcase dia?