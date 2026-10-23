Noh Salleh Terinspirasi, Kagum Dengan Kerjasama Abadi Aubrey Suwito & Tokti!

Hiburan

Penyanyi dan pengubah lagu Noh Salleh terinspirasi gila dengan 'power couple' Aubrey Suwito dan Datuk Seri Siti Nurhaliza, yang dah bekerjasama hampir tiga dekad. Bayangkan, konsisten betul dorang maintain ikatan muzik tu!

Noh, 41, berasa bertuah dapat bekerjasama dengan dua tokoh muzik terkemuka itu, walaupun kadangkala berasa kerdil dengan peluang yang diberikan.

Paling 'rare' sekali, vokalis kumpulan Hujan ini mendedahkan yang Aubrey sendiri yang 'approach' dia untuk konsert akan datang. Fuh, Aubrey Suwito sendiri yang datang cari? Memang satu penghormatan tertinggi lah kata Noh. "Pendekatan Aubrey untuk konsert ini adalah salah satu penghormatan tertinggi yang saya rasakan pernah saya terima," katanya pada sidang media.

Noh dah lama 'stalk' hubungan kerja Aubrey dengan Tokti ni dari jauh. Dia siap curious, "Apa yang membuatkan Aubrey dan Tokti (Datuk Seri Siti) kekal bersama sepanjang masa ini? Bukankah seronok jika saya boleh menjadi sebahagian daripada kelompok mereka?" Haa, dah nampak Noh Salleh nak masuk 'geng' legend ni!

Tak cukup dengan tu, Noh siap menyuarakan harapan nak duet pulak dengan Siti Nurhaliza masa konsert tu nanti. Alahai, kalau jadi, memang pecah panggung lah konsert Cadenza of the Soul: Noh Salleh with Aubrey Suwito Orchestra ni!

Konsert yang akan menggabungkan Noh, Aubrey dan orkestranya ini dijadualkan berlangsung pada 8 November 2026, jam 8.30 malam di idea Live Arena, 3 Damansara. Noh pun dah tak sabar nak kongsi pentas dengan pemuzik yang dia kagumi sekian lama tu.

Agak-agak, impian Noh nak duet dengan Tokti tu jadi kenyataan ke? Korang rasa patut ke dorang duet?