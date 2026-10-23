Akui Lambat Akil Baligh Umur 17 Tahun, Ikmal Amry Buat Ramai Terkejut!

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PETALING JAYA – Pelakon Ikmal Amry ni memang `chill` habis bila `story` pasal hal peribadi dia! Baru-baru ni, dia `confess` yang dia cuma akil baligh masa umur 17 tahun, waktu tu dah tingkatan lima tau. Fuh, memang `late bloomer` betul! Siapa sangka, kan?

Ikmal siap kongsi yang dia pernah jumpa doktor pasal `issue` ni, dan doktor dah `confirm`kan benda tu normal je. Dulu masa tingkatan empat, suara dia masih lagi `pitch` halus, dan ketinggian pun baru 160 sentimeter. Dia sendiri menyifatkan dirinya seperti budak darjah enam. Cuba bayangkan, dah tingkatan empat tapi `rupa` masih macam adik-adik sekolah rendah,

Tapi bila dah akil baligh tu, `start` lah semua perubahan. Ketinggian dia terus melonjak naik ke 165 sentimeter, lepas tu `laju` je bertambah. Suara pun pecah, dan muka dia pun mula ada `shape`. Kalau tak, Ikmal kata muka dia bulat je dulu. Jujur lah, susah nak `imagine` Ikmal yang `handsome` sekarang ni dulu muka bulat je. Macam mana eh rupanya?

Pengakuan Ikmal ni buat Aznil Hj Nawawi terkejut gila Aznil lantas bertanya apa mimpi yang dialami aktor itu sehingga tingkatan empat. Rupanya, Ikmal memang tak pernah pun ada pengalaman mimpi basah macam kebanyakan remaja lelaki lain. Aznil `double surprise` lagi bila Ikmal `reveal` umur dia sekarang dah 32 tahun, sebab nampak macam 21 tahun je! `Maintain` muda macam `vampire` ke apa ni?

Ikmal sendiri pun anggap tu rezeki dia lah agaknya, sebab proses penuaan dia agak perlahan. Patutlah sentiasa nampak `fresh` dan tak makan tua. Menjengah ke `section comment` kat sosial media, `surprisingly` ramai giler netizen yang `relate` dan kongsi pengalaman sama. Ada yang cerita, abang dia akil baligh masa `diploma` lagi, sampai mak dia terkejut bila ada orang suara garau `call` pakai nombor anak dia. Memang kelakar habis!

Tapi, tak kurang juga netizen yang tampil beri pencerahan, `educate` yang lelaki sebenarnya dah dikira akil baligh kalau dah 15 tahun, walaupun suara belum pecah atau tak pernah mimpi basah. Haa, `good to know` kan? Hari-hari belajar benda baru! Betul-betul `open-minded` Ikmal ni bila `share` benda peribadi macam ni. Tabik spring!