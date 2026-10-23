Trailer "Suamiku Anak Mak" Dah Cecah 1 Juta Tontonan Dalam 48 Jam, Drama Keluarga Buat Korang Termenung!

Hiburan

Drama terbaharu Astro, Suamiku Anak Mak, sudah mencuri perhatian sebelum mula bersiaran. Trailer rasminya dilaporkan mencecah 1 juta tontonan dalam tempoh 48 jam di platform digital.

Trailer yang dikongsikan menerusi akaun TikTok rasmi BamBam Studios itu memperkenalkan konflik rumah tangga antara Zaraa, suaminya Haris dan ibu mentuanya, Mak Leha. Ceritanya mengangkat persoalan tentang tanggungjawab suami, hubungan kekeluargaan dan batas campur tangan ibu mentua dalam perkahwinan.

Tema ini dilihat dekat dengan kehidupan seharian. Isu suami yang terlalu mengutamakan ibu, isteri yang berasa terpinggir dan campur tangan keluarga dalam rumah tangga sering dibincangkan di media sosial. Menurut sumber, persoalan yang dibangkitkan drama ini termasuklah sama ada suami perlu memilih antara ibu dan isteri, dan sejauh mana seorang ibu boleh mencampuri urusan rumah tangga anaknya.

Dibintangi Emma Maembong, Keith Foo, Izzue Islam, Dian P. Ramlee dan ramai lagi pelakon, drama ini akan ditayangkan pada 26 Oktober 2026, jam 10 malam, menerusi slot Megadrama, hanya di Astro Ria dan aplikasi sooka.

Pencapaian trailer itu memberi petunjuk awal tentang minat penonton. Bagaimanapun, reaksi sebenar terhadap jalan cerita dan watak-wataknya hanya akan jelas selepas episod pertama disiarkan.