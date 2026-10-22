Fadlan Hazim Cabut dari Instagram? Kata Banyak Tak Telus, Nak Fokus Bisnes!

Hiburan

Haa, siapa yang panik bila pelakon Fadlan Hazim tiba-tiba post macam nak hilang dari radar? Chill, guys! Dia bukan nak bersara terus dari dunia seni kita yang penuh warna-warni ni. Sebenarnya, Fadlan, 34, cuma nak 'bersara' dari dunia Instagram je.

Fadlan sendiri mengaku yang suasana kat Instagram sekarang 'sudah tidak berapa kena' dengan dia. Eh, kenapa pula? Katanya, sekarang dia lebih fokus pada bisnes, jual barang, dan kongsi hobi. Agaknya Instagram dah tak semeriah dulu untuk tujuan tu, kan?

Paling pedas bila Fadlan cakap algoritma Instagram pun dah lain macam. Dia rasa Instagram ni dah jadi tempat orang sibuk menunjuk 'perkara-perkara yang glam', kehidupan yang kononnya sentiasa bahagia, padahal ramai yang tunjuk satu sisi je. Hmm, let's be honest, siapa je tak pernah rasa benda sama?

Memang betul kata Fadlan, kalau kat TikTok atau YouTube, lagi banyak orang tunjuk realiti harian – kepenatan, masalah, benda yang 'asli dan realiti sebenar'. Dia siap bagi statement padu, “Instagram ini banyak yang tidak telus.” Fuh, deep!

Bukan Instagram je yang kena 'delete', aplikasi Threads pun dah kena buang dari phone Fadlan. Wow, drastik betul!

Alasannya? Dekat Threads tu, dia tengok ramai sangat orang suka mengecam, asyik mengeluh dan merungut. Dia tak naklah bebankan kepala dengan 'aura negatif' tu semua. Kan dah cakap, kita sendiri dah banyak masalah, tak payah nak hadam masalah orang lain lagi.

Bagi Fadlan, media sosial ni sepatutnya tempat untuk hiburkan diri, tengok kandungan menarik, atau dapat tips berguna. Betul sangat tu! Hidup kita dah cukup pening, takkan nak tambah lagi dengan drama tak berkesudahan kat feed, kan?

Walaupun dia sendiri pilih untuk tak terlibat, Fadlan taklah menentang kalau ada selebriti lain yang suka kongsi kemelut peribadi atau konflik rumah tangga kat media sosial. Dia kata, setiap orang ada hak masing-masing. Tapi dia sendiri pilih untuk “tidak membaca kandungan sebegitu” sebab nak fokus pada rumah tangganya.