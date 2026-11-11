Ziva Magnolya dan Kaleb J duetkan lagu cinta yang penuh perjuangan

Hiburan

Ziva Magnolya berkolaborasi dengan Kaleb J dalam lagu berjudul Against All The Odds. Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang memilih untuk tetap bersama walaupun harus menghadapi berbagai tantangan dalam hubungan mereka.

Track ini menjadi bagian dari album kedua Ziva Magnolya yang bertajuk Merangkai, yang sudah dirilis pada 9 Mei 2025. Perpaduan vokal Ziva dan Kaleb J memberikan nuansa romantis yang memperkuat pesan soal komitmen dan kesetiaan.

Kaleb J menulis lagu ini bersama Belanegara Abe, yang juga berperan sebagai produser. Secara garis besar, Against All The Odds menggambarkan cinta yang begitu kuat sehingga tidak mudah tergantikan oleh keadaan maupun waktu.

Di bagian awal lagu, diceritakan ada seseorang yang sempat mencoba menghindari perasaannya. Namun, semakin ia menjauh, ia justru semakin sadar bahwa sosok yang dicintainya tetap punya tempat istimewa di hati.

Kisah ini berkembang menjadi pengakuan bahwa pasangan adalah tempat bersandar yang memberikan rasa aman di tengah ketidakpastian hidup. Sesuai judulnya, lagu ini memaknai perjuangan menghadapi segala rintangan, di mana cinta jadi komitmen untuk tetap bertahan meski keadaan tidak selalu berpihak pada mereka.