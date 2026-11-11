Rumah Tasya Farasya retak makin parah, sampai merembet ke rumah mamanya

Hiburan

Masalah kerusakan rumah Tasya Farasya ternyata belum kelar juga. Bukannya membaik, keretakan bangunan di rumah beauty influencer ini justru makin meluas dan mulai merembet ke bangunan di sebelahnya.

Kabar kurang enak ini dibagikan Tasya lewat Instagram Story. Yang bikin makin pusing, rumah tetangga yang ikut terdampak retakan itu ternyata adalah rumah mamanya sendiri. Meskipun mereka tinggal di rumah yang berbeda, tapi posisinya masih berada dalam satu lingkungan yang sama.

"Retaknya sudah sampai rumah tetangga alias rumah mama, doain aku ya guys, aku harus pindah rumah dulu," tulis Tasya dalam unggahannya.

Tasya akhirnya terpaksa memutuskan untuk pindah dari kediamannya untuk sementara waktu.