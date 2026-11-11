Ruben Onsu bawa Tengku Zanzabella jadi saksi sidang hak asuh anak

Hiburan

Presenter Ruben Onsu membawa kejutan dalam persidangan perebutan hak asuh kedua putrinya melawan Sarwendah pada Rabu 11 November 2026. Ruben menghadirkan Tengku Zanzabella sebagai saksi pihak penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kehadiran Tengku Zanzabella ini langsung bikin heboh awak media di lokasi. Dia tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 13.25 WIB, tapi terlihat enggan memberikan komentar panjang lebar saat awak media meminta keterangannya.

Sambil jalan terburu-buru masuk ke ruang sidang, Tengku Zanzabella cuma kasih pernyataan singkat, "Sidang dulu ya".