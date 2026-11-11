Kementerian Kelautan dan Perikanan jelasin alasan bayar Raffi Ahmad sampai Rp10,7 miliar

Hiburan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhirnya buka suara soal anggaran mencapai Rp10,7 miliar untuk mengontrak PT Rans Animasi Indonesia milik Raffi Ahmad. Lewat rilis resmi, KKP menjelaskan kalau publikasi dan komunikasi publik memang jadi tugas mereka untuk menyampaikan kebijakan, program, sampai capaian kinerja kepada masyarakat.

Strategi komunikasi KKP ini dilakukan lewat berbagai platform. Jadi, mereka nggak cuma pakai jasa influencer, tapi juga lewat media massa cetak, televisi, media digital, dan berbagai kanal komunikasi lainnya supaya informasi pemerintah bisa menjangkau lebih banyak orang.

Kenapa harus Raffi Ahmad? KKP bilang pemilihan mitra komunikasi ini mempertimbangkan luasnya jangkauan komunikasi. Ada beberapa indikator yang mereka pakai, mulai dari jumlah pengikut, tingkat engagement, jangkauan audiens, sampai persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia.

Karena program-program KKP sifatnya nasional, mereka berharap penyampaian informasi bisa lebih efektif menjangkau masyarakat di berbagai daerah. Kerja sama publikasi ini sendiri dilakukan lewat perusahaan atau badan usaha penyedia jasa komunikasi dan publikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KKP juga menambahkan kalau setiap kreator punya karakteristik audiens dan tingkat engagement yang berbeda-beda, jadi mereka bisa saling melengkapi. Penggunaan artis dan influencer ini sengaja dilakukan supaya pesan soal kebijakan dan program prioritas KKP bisa disampaikan dengan pendekatan yang lebih relevan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.